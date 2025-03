Le chiacchiere da fare sembrano sempre di meno. Al Grande Fratello sale la tensione per la puntata di stasera dove, è sicuro, ci saranno grandi sorprese. Per MaVi sarà una serata intensa. Dopo sei mesi in cui ha mostrato determinazione e professionalità, negli ultimi giorni si è lasciata andare, rivelando le sue fragilità. Questa sera, per lei, arriverà una commovente lettera dal fratello, con cui i rapporti non sono sempre stati facili.

E ancora Shaila, sempre più in crisi per le difficoltà nella sua relazione con Lorenzo, riceverà una visita speciale: sua madre Luisa, che ha un messaggio importante da darle. Lorenzo che è sempre più al centro delle attenzioni di Chiara.





Grande Fratello, Chiara è gelosa di Lorenzo?

Chiara, in qualche modo, è sembrata rimarcare la sua volontà di stare vicino a Lorenzo e di allontanare, di conseguenza, Shaila. Nella giornata di ieri Lorenzo ha avuto un crollo e la prima a consolarla è stata proprio Chiara che gli ha consigliato di non dare particolare peso a quello che la gente dice. Lorenzo è sembrato calmarsi.

Poi è entrata in gioco Shaila che a Chiara ha chiesto: “Che cos’ha Lorenzo?”. E lei: “Momento down”. Shaila: “Posso a abbracciarlo”. E Chiara: “No”. Tantissimi i commenti: “Shaila è una stupida! Se ne pentirà di aver seguito questa bionda subdola. Se vuoi abbracciarlo vai e non ascoltare nessuno”.

“Vabbè che è amica ma si sta allargando un po’ troppo con Lorenzo, pure Zeudi lo è ma li lascia in pace”. “Shaila continua ancora a fare le movenze provocanti per attirare la sua attenzione. Non ha capito niente”. “Il messaggio di Chiara mi sembra fin troppo ovvio: togliti bella, lui è mio”.