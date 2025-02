Stasera in arrivo una nuova puntata del Grande Fratello, tante sorprese e una nuova eliminazione. Ci sarà spazio anche per un’emozionante sorpresa per Stefania, che sta attraversando un momento difficile a causa di alcuni scontri con i ragazzi più giovani. Per lei, una visita speciale: la sua migliore amica, Anna Pettinelli, pronta a darle tutto il suo supporto.

E non è tutto. Anche alcuni inquilini a rischio eliminazione riceveranno sorprese dai loro cari.Intanto la tensione tra ex amiche sale. Zeudi si è ritrovata a parlare con Chiara, Shaila, Lorenzo e Alfonso di Helena. “Mi ha messo in cattiva luce, l’ho sempre detto che non è mia amica”.





La ballerina ha allora invitato Zeudi a non trascorrere più molto tempo in compagnia della modella: “Lei non aspetta un secondo a metterti in difficoltà. Inizia a riflettere meglio”. Dello stesso avviso Alfonso, secondo cui Helena vorrebbe metterla contro alcuni inquilini.

Anche Shaila ha espresso un certo disappunto per l’atteggiamento di Helena: “Ti ha usata per un gioco, senza considerare il tuo benessere” ha chiosato. Intanto nuove polemiche si abbattono sul gf per una scena discutibile andata in onda oggi. Si legge s X: ‘ma scusa il grande fratello è un programma da bollino rosso vietato ai minori?’.

ma scusa il grande fratello è un programma da bollino rosso vietato ai minori? a te sembra normale che cambiando canale una bambina debba guardare un porco che si masturba alle 3? non erano mica le 4 di notte — c🌙 (@trashandosempre) February 17, 2025

“A te sembra normale che cambiando canale una bambina debba guardare un porco che si masturba alle 3? non erano mica le 4 di notte’. Non è chiaro a chi sia riferito il post dell’attenta utente, ma una cosa è certa: le polemiche non mancheranno. Per denunciare la cosa, infatti, l’utente ha taggato il profilo ufficiale del Grande Fratello. La bomba sta per scoppiare.