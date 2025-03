Grande Fratello, sul caso Yulia gate interviene il padre di Giglio. Lo ha fatto ai microfoni di Giada Di Miceli. Filippo Giglioli ha risposto senza peli sulla lingua, senza risparmiarsi sui temi caldissimi. “Le vicende che riguardano Yulia? Ho visto anche io queste cose, sono invaso da queste immagini che mi mandano amici e amiche. Io non cerco sui social perché diventa più difficile fare paragoni però me le mandano e le vedo anche io”.

“Cosa posso dirti? Magari hanno un rapporto di amicizia o magari hanno qualcosa di più. Io da casa non posso dirti di più. Se ci fosse qualcosa in più? Se loro (Giglio e Yulia) sono innamorati va bene, se non lo sono… Dici che quelle sono foto vere? Non saprei”.





Grande Fratello, il padre di Giglio parla di Yulia

Poi ha parlato delle foto di Yulia con l’ex. “Probabilmente se arrivano a Giglio queste foto sì, potrebbe arrabbiarsi ma lʼho sentito in televisione e mi è sembrato sicuro di quello che lui prova per lei e di quello che lei prova per lui. Non lo vedo molto preoccupato anche se non ha visto le foto, quello no. Però sul discorso che loro si erano incontrati, per il quieto vivere tra gli avvocati, lì non lʼho visto teso anzi sembrava molto tranquillo”.

E ancora: “Io sì, se vedessi le foto un pensiero lo farei. Chiederei di fare quattro chiacchiere a quattrʼocchi, però non so. Se sono arrabbiato con Yulia? No, devo dirti che non sono mai entrato nella vita sentimentale di mio figlio. No, non sono risentito. Può darsi che poi Giglio quando la incontra qualcosa gliela dirà”. Quindi conclude dicendo di non avere nessun rapporto con Yulia.

“No, non lʼho mai contattata Yulia, non mi ha mai chiamato. So che ha Instagram con il fratello di Luca e si scambiano qualche messaggio via social tipo: “Come stai, come va“, queste cose qua. Perché non ci siamo sentiti? Non lo so, dovresti chiedere a lei. Sì, a me avrebbe fatto piacere sentirla ma io sono amico di tante persone e non ho risentimento verso nessuno. Però non ho mai pensato se mi chiamasse. Se ci pensi, chiami il papà di Luca che non hai mai visto e lo stesso Luca lʼhai frequentato per 1 mese e mezzo, magari che sia una cosa così… sicuramente lo faranno, vediamo come va. Tra massimo 1 mese sapremo il tutto. Chissà cosa uscirà da questo vaso di Pandora”.