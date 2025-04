La nuova edizione del Grande Fratello potrebbe non essere condotta da Alfonso Signorini. All’orizzonte tanti nomi ma c’è uno in particolare che potrebbe fare la differenza. Signorini non sembra aver ancora sciolto le riserve sul prossimo settembre (anche se in occasione della finale ha dato appuntamento alla prossima stagione )dopo le fatiche di questa stagione eppure c’è un un filone che ipotizza come Mediaset sembra si sia mossa in maniera diversa. “Le voci malevole sono state smentite e Mediaset ha deciso di rinnovare la fiducia ad Alfonso Signorini, confermandolo al timone del reality anche per le stagioni 2025/26 e 2026/27”, si legge su 361 magazine.

“Altro che addii o cambi di rotta: nonostante i rumor insistenti e i commenti al vetriolo sui social, il conduttore resta saldo al comando del Grande Fratello. Nessuna sostituzione o “pausa di riflessione”, anzi: Mediaset rilancia e lo riconferma per altri due anni consecutivi. Una decisione che rappresenta una vera consacrazione per Alfonso, capace di rinnovare uno dei programmi più longevi della televisione italiana, trasformandolo in un fenomeno costante di discussione online e sul piccolo schermo”.





Grande Fratello, secondo l’AI il conduttore ideale è Maria De Filippi

Gli ultimi GF, pur tra qualche polemica e le critiche immancabili del web, hanno registrato ottimi risultati: ascolti stabili, dinamiche accese e una community attivissima che commenta ogni dettaglio, 24 ore su 24. E per chi pensava che l’ultima edizione – la più lunga di sempre – potesse essere l’ultima, è tempo di ricredersi: Alfonso è già al lavoro sulla prossima, che secondo fonti vicine a lui, sarà… scintillante“, si leggeva ancora. Voci che aspettano conferma. Certo è che una scossa andrebbe data, magari iniziando dal conduttore.

Anche secondo l’intelligenza artificiale Maria De Filippi potrebbe dare quella scossa che serve per cambiare le cose. C’è da dire che qualsiasi programma con lei al comando è un vero e proprio successo. Non sarebbe però troppo nel suo stile, dato che è abituata ad altri tipi di trasmissioni. Ma il 30% con lei sarebbe assicurato. Tanti i commenti: “Lei al GF? La fine del mondo”. “Magari fosse vero”.

Ma pure Paolo Bonolis non sarebbe male. . Improbabile una cosa simile, ma sarebbe un evento nell’evento. Servirebbe però costruire e pensare un programma su misura per lui, che sia nelle sue corde. Sarebbe davvero in grado di regalarci il 30% di share tra un “non cincischi” e “vada vada vada”.