Grande Fratello, Tommaso torna virtualmente nella Casa: nelle ore scorse ha voluto mandare un messaggio ai suoi vecchi compagni di avventura e ad una in particolare, MaVi, che è scoppiata a piangere. Lacrime, in realtà, sono scese anche per altri. Tommaso, negli ultimi giorni, è stato al centro delle discussioni: sarebbe furioso con la produzione ed il Grande Fratello in generale.

I fan più attenti, infatti, hanno subito notato un drastico cambiamento nel profilo Instagram dell’ex gieffino: tutti i video condivisi dalla pagina ufficiale del programma che lo ritraevano sono stati rimossi. Un gesto che ha sollevato parecchi interrogativi, ma che è stato solo l’inizio di una piccola rivoluzione social.





Grande Fratello, messaggio da Tommaso per MaVi

E come se non bastasse, secondo quanto riportato dagli esperti di gossip Deianira Marzano e Amedeo Venza, anche Alfonso Signorini è sparito dalla lista dei seguiti di Tommaso. Un dettaglio che ha subito alimentato sospetti su malumori più profondi. “Pare che abbiano amici in comune”, aggiunge. Venza, invece, ha lasciato intendere che presto potrebbero emergere nuovi dettagli: “A breve sapremo anche i motivi reali”, ha scritto.

Intanto ieri ha voluto mandare un messaggio in cui mostra il suo sostegno a MaVi. Ha fatto volare sulla casa un aereo con scritto. “Sei il mio ¼ d’ora, Tommaso”. Mariavittoria in quel momento stava recitando per il cortometraggio, quando dal giardino delle voci hanno attirato la sua attenzione.

Tommy che mette a tacere i pettegolezzi …noi da una settimana a chiederci che faceva !!ecco il suo da fare …occhi solo per Mavi #grandefratello#tommavi pic.twitter.com/YVtcxcsrC0 — 👿D&N👿 (@Foxmonkeyd) March 23, 2025

Lei è corsa subito fuori quando ha scoperto che era arrivato un gesto d’amore dolcissimo da parte di Tommaso Franchi. Non solo MaVi, anche gli altri si sono commossi dicendo: “Tommi, sei speciale, sei straordinario”, hanno detto tutti. Il commento più sentito è stato, com’è ovvio, quello di MaVi: “Ti amo, amore mio. Ti amo, grazie”.