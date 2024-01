“Non me lo doveva fare”. Grande Fratello, Maddaloni chiude con Rosy: la verità raccontata a Fiordaliso

In attesa della nuova puntata del Grande Fratello il clima nella casa è molto più rilassato del solito. A tenere banco ci pensa Marco Maddaloni, che se la prende con Rosy Chin. Il judoka ha raccontato tutto a Fiordaliso che non è riuscita a trattenersi. Nei giorni scorsi Marco è stato preso di mira da Sergio che ha inscenaato una falsa eliminazione con tanto di comunicato: “A causa delle continue liti e divisioni all’interno della casa, oggi due persone dovranno abbandonare il reality. Motivo per cui siete stati separati. Le persone rimaste in casa dovranno eliminare una delle 10 in tugurio, e viceversa”.

Tutti erano a conoscenza della verità, eccetto Marco Maddaloni che ha tentato di consolare Monia La Ferrera che, entrata nella parte, dopo essere stata la meno votata si è alzata dal divano e inscenando un pianto, ha iniziato a fare le valigie. Si è trovata Marco Maddaloni accanto, pronto a rassicurarla: “Lascerai tanto al GF, poi ci vediamo a Napoli. Dici a mia moglie che la amo”.





Grande Fratello, Maddaloni vittima degli scherzi di Rosy Chin

Dopo i saluti, i concorrenti hanno deciso di rivelare la verità a Marco Maddaloni che è scoppiato a ridere. Marco che è la vittima preferita quando si tratta di scherzi e ieri ha raccontanto la sua a Fiordaliso. Vittima di Rosy e Monia il campione ha spiegato che si sarebbe aspettato maggiori tutele da parte della chef. “Rosy mi doveva proteggere” afferma deluso. Aggiungendo: “Non lo doveva fare”.

“Però uno scherzo si perdona” prova a convincerlo la cantante. L’uomo utilizza dei toni ironici per spiegarsi: vedeva quel letto come la sua salvezza. Dopo una giornata non semplice, avrebbe voluto solamente riposarsi. L’episodio ha, però, spinto Marco a fare delle valutazioni. Probabilmente, inizierà a frequentare altre persone e muterà il suo atteggiamento pacifico.

È possibile che tutto questo verrà fuori nel corso della prossima puntata. Magari Signorini deciderà per un faccia a faccia tra Rosy e Maddaloni e lì, questo è sicuro, non mancheranno le scintille. Il pubblico è già pronto a dire la sua.