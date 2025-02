Quella che doveva essere un’occasione di relax si è trasformata in un vero e proprio scontro acceso al Grande Fratello. Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, ormai inseparabili sia nel gioco che nelle strategie, hanno deciso di mettere sotto torchio Mariavittoria Minghetti, accusandola di non esporsi abbastanza nelle nomination. Il confronto, partito in modo apparentemente tranquillo, è degenerato rapidamente, con la giovane concorrente che ha difeso il suo modo di giocare, sottolineando che per lei i rapporti umani vengono prima delle strategie.

Durante la conversazione, Lorenzo e Shaila hanno manifestato il loro malcontento nei confronti di Mariavittoria, sottolineando come il suo atteggiamento poco incisivo nelle nomination non sia coerente con il resto del gruppo. Indispettita, la ragazza ha ribattuto: “Ma il vostro discorso è riferito ad Amanda? Voi non riuscite a comprendere che in questa casa si può stare in pace”.

Grande Fratello, Lorenzo e Shaila litigano con Mariavittoria

A quel punto, Lorenzo ha incalzato, sostenendo che Mariavittoria evita di prendere posizione per convenienza: “Io adesso sono in pace, sei tu che non ti esponi mai“. Dello stesso parere anche Shaila, che ha insinuato che la ragazza abbia paura del giudizio del pubblico: “Anch’io mi sono posta spesso questa domanda e sono arrivata alla conclusione che tu hai paura di andare contro determinate persone. Come fai a dire che noi vogliamo l’alfiere? Ci sono cose che non quadrano“.

Lorenzo ha poi rincarato la dose, difendendo il proprio modo di giocare: “Io sto semplicemente criticando un atteggiamento che non condivido, non ho mai avuto bisogno di nessuno”. Shaila ha aggiunto un’ulteriore frecciata: “Non puoi lamentarti se da fuori non ti comprendono, perché le critiche le prendi tutte”.

Quando Jessica Morlacchi ha provato a difendere Lorenzo e Shaila, Mariavittoria non ha voluto sentire ragioni e ha subito messo le cose in chiaro: “Tu non mi parlare, che non ho voglia di discutere anche con te”. La giovane gieffina ha ribadito la sua posizione, affermando che il bene che prova per Amanda Lecciso non può essere cancellato: “Se voglio prendere la porta in faccia, non è un problema vostro”. Poi ha rivolto un’accusa diretta a Lorenzo: “Io accetto le critiche, ma voglio che mi vengano dette in faccia. Voi non accettate come sono“.

Dopo la discussione, Mariavittoria si è sfogata con il fidanzato Tommaso Franchi, chiedendogli se avesse esagerato nella reazione. Tommaso, pur ammettendo che i toni potevano essere più pacati, ha criticato duramente l’atteggiamento di Lorenzo e Shaila: “Loro non riescono a vivere solo la coppia, vogliono per forza entrare in ogni dinamica”. Mariavittoria ha chiuso il discorso con un’amara considerazione: “Loro non possono permettersi di giudicarmi. Oggi Lorenzo ne ha parlato con gli altri e a cena se n’è uscito parlando in quel modo, mentre lei era strana e ora ho capito il motivo. La verità è che se non stai dalla loro parte, ti prendono di mira”.

Lo scontro tra i tre concorrenti ha acceso ancora di più gli animi all’interno della Casa, evidenziando come gli equilibri siano sempre più fragili. Cosa succederà nella prossima puntata del Grande Fratello? Lorenzo e Shaila continueranno a puntare il dito contro Mariavittoria o proveranno a ricucire i rapporti?