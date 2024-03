Dentro la casa del Grande Fratello gli equilibri sono ormai rotti. Nella puntata di stasera, 11 marzo, arriverà la resa dei conti per molti. Tra questi Anita, che sembra essere arrivata alla chiusura definitiva con l’ormai ex fidanzato Edoardo. Nelle ore scorse ha infatti confessato di non provare nulla per quello che, solo poche settimane fa, aveva definito come: “il padre dei miei figli”. Una versione clamorosamente ritrattata. Anita pare avere occhi solo per Alessio.

>>“Hanno fatto l’amore, l’ho saputo. Più volte”. I concorrenti cedono alla passione. Il Grande Fratello prova a nascondere, ma qualcuno da dentro parla. Sono loro, beccati

Alessio sul quale continuano a piovere polemiche. Una parte del pubblico è stanco dei suoi atteggiamenti e chiede a Signorini interventi immediati ricordando, tra l’altro, il pugno duro usato con ex gieffini colpevoli di atti molto meno gravi e ripetuti.





Grande Fratello, lite in confessinale tra Alessio e Perla

“Fate vedere tutto, non solo le parti che vi fanno comodo per generare dinamiche fake, campate sul nulla. Alessio si è dimostrato per l’ennesima volta aggressivo e violento, sia verbalmente che nell’approccio fisico. Merita di essere buttato fuori”. Scrive un fan sulla pagina Instagram ufficiale del programma.

E ancora: “Alessio Falsone: Bestemmia, spiffera le percentuali ad Anita, impreca, ha atteggiamenti violenti, minaccia, voi tutelate tutto questo?? Ma è un programma visto anche da bambini vorrei ricordare”. Chi lo sa che stasera Signorini non deciderà di scendere in campo personalmente.

Intanto, protagonisti negativi sono stati Perla e Alessio Falsone. Ad accorgersi che qualcosa non stava andando nel verso giusto è stato Federico che, subito, ha avvisato gli altri. “Alessio e Perla stanno litigando in confessionale”, dice. Non è chiaro cosa sia successo ma dalla faccia degli inquilini i toni sembrerebbero essere stati molto accesi. Tanto che su X i commenti sono fioccati. “Questi tra un po’ si menano se continua così“