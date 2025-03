Grande Fratello, nuove dure parole contro Helena: stavolta a scagliarle è Giglio. Quella di ieri è stata una puntata particolarmente complessa che ha segnato, tra le altre cose, una ripresa degli ascolti. La 40esima puntata è stata seguita dal 2.063.000 telespettatori pari al 16,4% di share. Su Rai1 Belcanto ha interessato 3.492.000 spettatori pari al 20,9% di share. Al televoto sono finite tre persone e una di loro nel corso della prossima puntata verrà eliminata.

>>“Qua si parla di 600mila voti”. Non c’è pace per il Grande Fratello, con l’ultima scoperta si gonfia la faccenda di eliminati e leader della casa. Cosa è venuto fuori

Tra questi c’è Helena che è stata mollata da Javier con queste parole: “Io sento il bisogno di prendere le distanze, lo sai. Fai scherzi con lui e poi non me lo dici perché temi che io possa reagire male. Critichi tanto gli altri, ma forse sei anche tu un po’ confusa. Forse dovresti stare sola per capire meglio cosa vuoi davvero. Mi aspettavo da te atteggiamenti diversi”.





Grande Fratello, Giglio: “Helena non merita la finale”

Helena che secondo Giglio non merita la finale. Parlando con Jessica e Lorenzo ha detto: “Helena non merita la finale, perché non si è messa in gioco “. Il parrucchiere ha spiegato che la modella ha portato avanti una dinamica inutile: “Lei si è messa in gioco solo con Javi, ma non posso non tenere conto del passato”.

Dal canto suo Morlacchi si è detta in disaccordo: “Rispetto il tuo parere, ma Helena è una che ha creato il panico qua dentro altroché se merita la finale”. Adesso la vera domanda è Chi uscirà fra Chiara, Giglio ed Helena? Difficile dirlo, anche perché ieri sera Beatrice Luzzi ha smascherato in diretta fandom, anticipando l’uscita di Tommaso, dato molto avanti a Javier e Chiara.

Il cornuto dice che secondo lui Helena non merita la finale.

Menomale che c’era Jessica ed è intervenuta per spegnerlo immediatamente.



Jessica: “Con tutto quello che ha combinato qua dentro tu non la metti in finale?

Ha fatto il panico ha fatto.”



Ripeto: cornuto & cogl**ne. pic.twitter.com/pVkA1umZJz — 🌻 ♛ SoLeiL ♛ 🌻 (@sunstateofmind_) March 18, 2025

“Chi uscirà? Io dico Tommy. Ma non perché se lo meriti, ma per una questione di voti e di distribuzione dei voti. A mio parere, – non sono una massima esperta – ma quest’anno un po’ di esperienza me la sono fatta. Essendo Mavi molto vicina ad Helena, probabilmente prenderebbe voti delle fan di Helena. Chiara invece riceve i voti delle fan di Zeudi e Tommy potrebbe uscire. Però non lo so. Mi dispiace per tutti“.