Stasera nuova puntata del Grande Fratello e nuova eliminazione: in ballo si sono Helena, Giglio e Chiara. Sebbene sia difficile fare una previsione, la questione dei fandom che spostano voti secondo l’occorrenza ne è la testimonianza, sembra che uno sfavorito d’obbligo ci sia: si tratta di Giglio. Il parrucchiere emiliano, infatti, sembra non godere del sostegno del pubblico che più volta a sottolineato la sua insofferenza nei confronti del concorrente.

Insofferenza che ha anche Helena nei confronti di Shaila e Lorenzo, contro i quali ha sparato a zero. Allo loro storio non crede proprio, e non è la sola: “Secondo me sono tornati ufficialmente insieme” commenta Mariavittoria. Helena trova la situazione un po’ strana e accusa Shaila di aver pianificato tutto.





Grande Fratello, Helena non crede a Shaila e Lorenzo

“A lei fa comodo tutto ciò” sottolinea, definendola calcolatrice, e aggiunge: “A me non convince tutto questo”. Jessica, invece, crede nel loro amore, o almeno nella loro attrazione, anche se li ritiene confusi. Mariavittoria ripercorre le tempistiche della loro lite e fa notare che la loro distanza è durata solo due giorni. Se le critiche di Helena toccano gli Shailenzo, per il suo fidanzato Javier non va così bene.

Per imitare Maxime si è colorato la faccia di nero “Per imitare un ex concorrente della casa si è fatto truccare il volto di nero. Blackface al Grande Fratello, una scena molto grave e razzista”. “Il Grande Fratello specchio dell’italiano medio ancora non hanno capito che fare la Blackface è razzista. Cristo santo quando si svegliano?”. “Poteva il GF non farsi mancare il blackface? Ovvio che no, perché le figuracce bisogna farle fino alla fine“.



I fan del gieffino però l’hanno difeso: “Ma se io sono bionda, non mi rappresenti come bruna. Se io sono cinese, non mi rappresenti come svedese. Per questa sciocchezza che stanno facendo, sarebbe razzista non rappresentare Max come è”. “Ragazzi non siamo in USA, qui il trucco scuro non ha lo stesso significato”. “Vi pare normale scomodare il razzismo per del trucco? Quelle fuori di testa siete voi“.