Dopo sei mesi di convivenza forzata nella Casa del Grande Fratello, anche i gesti più piccoli assumono un significato amplificato. È quanto accaduto il 22 marzo, quando una scena apparentemente banale ha riacceso vecchie tensioni tra Helena Prestes e il suo compagno Javier Martinez, entrambi concorrenti del reality e da tempo legati sentimentalmente. Tutto è cominciato a pranzo: Helena stava mangiando quando è arrivato Giglio, che ha posato la spesa sul tavolo spostando bruscamente il piatto della modella.

>>“Una scena orrenda, da lei non me l’aspettavo”. Grande Fratello, Helena spaventata da MaVi

Il gesto, che la 34enne brasiliana ha trovato poco rispettoso, è stato da lei ignorato in quel momento per evitare uno scontro diretto. Ma nel corso del pomeriggio, la questione è riemersa durante un confronto tra Helena e Javier. “Mi farebbe piacere se tu ti esponessi un po’ di più”, ha detto la modella, manifestando la sua delusione per la mancata reazione del fidanzato.





Grande Fratello, Helena rimprovera Javier: “Vorrei ti esponessi”

Helena ha spiegato di percepire da giorni un atteggiamento ostile da parte di Giglio e avrebbe voluto sentire Javier dalla sua parte, in difesa. Non si è trattato di una lite accesa, ma di un confronto sincero tra due persone che stanno vivendo la loro relazione sotto i riflettori.

Non è la prima volta che la coppia, soprannominata dagli utenti “Helevier”, si trova a discutere su questo tema. Già in passato Helena aveva espresso il bisogno di sentirsi più protetta, soprattutto quando si trova al centro di discussioni o critiche. Javier, dal canto suo, ha risposto con calma, invitandola a non lasciarsi trascinare dalle provocazioni: “Avresti potuto dirgli che li avresti aiutati, ma poi continuavi a mangiare. Devi imparare a gestirla diversamente”.

Martinez ha poi ammesso il suo dispiacere per i continui rimproveri della compagna: “Voglio che tu abbia stima di me”, ha detto, sottolineando di non avere timore di nessuno all’interno della Casa, ma di preferire un approccio più pacato alle dinamiche del gioco. “Non voglio discutere per futilità. Voglio vivere questi ultimi giorni in tranquillità”, ha aggiunto l’argentino. Il confronto si è concluso con baci e abbracci, segno che l’intesa tra i due, nonostante le differenze caratteriali, resta solida. Intanto, sui social, i fan della coppia si sono scatenati, dividendosi tra chi sostiene Helena e chi difende l’approccio più equilibrato di Javier. “Javi non prende mai le difese di Hele”, scrive qualcuno, mentre altri rassicurano: “Nessuna lite, solo un confronto. Fuori dal GF sarà tutto più bello per loro”. In un ambiente dove ogni parola pesa e ogni silenzio viene interpretato, anche le coppie più affiatate sono messe alla prova. Ma per gli Helevier, a quanto pare, il dialogo resta l’arma vincente.