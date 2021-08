Vent’anni fa al Grande Fratello, come è cambiata Francesca Piri: 45 anni e una vita lontana dalla tv

Ha partecipato alla prima edizione del Grande Fratello e come tanti non poteva immaginare cosa sarebbe stato quel reality. Per la prima volta la vita di un gruppo di persone veniva spiata 24 al giorno: tutto questo generò grande curiosità all’inizio e i protagonisti di quell’edizione (così come i concorrenti di quelle successive) vennero travolti da un enorme successo. Molti di loro sono rimasti all’interno del mondo della tv, altri sono tornati alla quotidianità.

Di quella edizione in tanti ricordano la vincitrice Cristina Plevani o altri concorrenti come Salvo Veneziano, Maria Antonietta Tilloca o Roberta Beta. Nel cuore dei fan è rimasto Pietro Taricone, il guerriero di quella prima edizione, scomparso nel 2010 a causa di un incidente quando si schiantò al suolo durante un lancio con il suo paracadute. Taricone aveva una figlia, Sophie, nata dalla relazione con l’attrice Kasia Smutniak.

In molti ricordano anche Francesca Piri, altra concorrente di quella prima e fortunata edizione. Entrò nella Casa il 14 settembre del 2000 e rimase per poche settimane, ma gli appassionati ricordano il suo sorriso contagioso e il suo carattere solare. Sono passati 21 anni dal suo debutto in tv e la vita di Francesca è cambiata. A differenza di alcuni suoi colleghi non è una presenza fissa sul piccolo schermo.





Come ha rivelato in una recente intervista a TV Blog, con i soldi guadagnati dalle serate e dalla popolarità riscontrata è riuscita anche a togliersi qualche sfizio. E ora si occupa di trascrizioni di udienze penali. “Mi collego con i Tribunali del nord Italia, mi mandano gli audio dei processi e li trascrivo”, ha detto Francesca. Di recente ha anche pubblicato sul suo profilo delle foto con gli ex gieffini di quella edizione.

Per i tanti follower che la seguono è stato come fare un tuffo di 20 anni indietro: si riconosce Marina La Rosa, Salvo Veneziano, Roberta Beta, Maria Antonietta Tilloca. “Vi adoravo allora.. la vostra amicizia.. e vi adoro tuttora. Che ricordi.. Indelebili quei tempi.. Immagino per voi. Un abbraccio grande”, ha scritto un utente. “Stupende”, ha risposto un altro. “Che ricordi indelebili. Per me è stato il vero grande fratello perché eravate persone normali e semplici”.