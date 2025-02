“Credo di essere tra le donne più cornute d’Italia”. Acque agitate in casa Grande Fratello. La notizia è arrivata in diretta tv. A parlare è un delle concorrenti più chiacchierate delle edizioni passate, entrata quasi in punta di piedi si era presa poi grande spazio all’interno del Grande Fratello Vip 7, quello di Oriana e Daniele. Ha raccontato oggi a La Volta Buona, il programma di Caterina Balivo.

“Secondo me uno che tradisce poi lo farà ancora. Sono cornuta e credo di essere tra le donne più cornute d’Italia. Non sono l’unica che ne ha subite così tante, ma io ho detto tra le donne, perché ne ho portate parecchie. Lui dice che anche io l’ho tradito? Ma non è vero. Adesso vi spiego cosa è successo”.





Grande Fratello, Wilma Goich: “Io tra le più cornute d’Italia”

“Noi eravamo separati in casa, perché ci stavamo separando. Quindi io dormivo in una stanza e lui dormiva in un’altra. Lui frequentava la donna che poi è diventata la sua seconda moglie, e io a quel punto ho cominciato a frequentare un’altra persona. Però stavamo ancora in casa”, a parlare così dell’ex marito Edoardo Vianello è Wilma Goich.

Che poi aggiunge: “Se lui mi ha tradita solo con la donna con cui poi si è risposato? Ma no, figurati. Lui ha tradito anche le altre moglie e mi ha tradita altre volte. Lui è fatto così, lui deve tradire. Se tradisce la moglie attuale? Ehm, spero di no. Però devo dire che lui le ha portate anche la seconda moglie, se le sono fatte a vicenda. Io parlo di gente che mi racconta. Non ho prove”.

“Credo di essere tra le donne più cornute d’Italia”. Wilma Goich a #LVB 😬 pic.twitter.com/qf9ICeo6Jl — La Volta Buona (@voltabuonarai) January 17, 2025

“Se l’ho mai beccato con qualcuna? Sì! Quando eravamo danzati da un po’ eravamo a Milano e io ho deciso di fare un’improvvisata. Sono andata a casa sua, ho preso l’ascensore ed è uscito lui con una donna che io conoscevo. Era con una signorina conosciuta. Mi hanno anche telefonato dicendomi “guarda che tuo marito frequenta mia glia di nascosto. Mentre ero al telefono con questa signora ero con lui e quindi immaginate la mia faccia. Subito dopo gli ho detto tutto e lui ha parlato di malelingue”.