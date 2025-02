La puntata di stasera del Grande Fratello si preannuncia bollente. Ci sarà una nuova eliminazione e tanti confronti. Intanto sta facendo discutere la scena di una concorrente che sembra togliersi le mutande nel mezzo di un ballo in salone. Rimbalzato in rete, è stato immediatamente commentato decine di volte con accuse durissime verso la concorrente. Prima di capire cosa si davvero successo, un passo indietro. Si diceva di duri scontri in programma.

Tra tutti ad accendere l’attenzione è quello tra Yulia e Giglio, Yulia che secondo alcuni potrebbe aver tradito il ragazzo. Non è il solo problema per Giglio che potrebbe lasciare la casa per squalifica. Durante il talk show organizzato per Mattia, infatti, Helena stava facendo delle domande al coinquilino, ma gli altri rumoreggiavano.





Grande Fratello, Shaila Gatta si toglie le mutande?

In particolare Giglio ha fatto il verso della scimmia, un gesto considerato da molti razzista e quindi meritevole di squalifica. Si parlerà quindi di questo, come della situazione insostenibile che si è venuta a creare intorno a beatrice Luzzi.

Vere e proprie minacce sono arrivate sul suo conto per questioni che riguardano appunto il reality show di Canale 5. Attraverso il social X, Beatrice Luzzi ha mostrato le minacce subite e ha voluto rendere pubblica questa vicenda deplorevole. Signorini aveva puntato l’attenzione sulla tossicità scatenata dal Grande Fratello già nel corso della scorsa puntata, ma ora potrebbe intervenire duramente proprio per difendere la collega di Cesara Buonamici.

Quanto al video oggetto di discussione, la protagonista à Shaila che sembra togliersi le mutande prima del ballo scatenato in salone. I commenti, neppure a dirlo, sono fioccati tra chi l’ha già processata e chi, invece, insiste nel voler scoprire se tutto è effettivamente come sembra.