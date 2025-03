Stefania Orlando è stata eliminata dal Grande Fratello, dure polemiche sono scattate non appena ha varcato la porta rossa. Sotto accusa il gesto di un ex concorrente che non è proprio piaciuto. Intanto il Grande Fratello deve fare i conti con un problema più serio legato agli ascolti. La 39esima puntata è stata seguita dal 1.913.000 telespettatori pari al 14,8% di share. Su Rai1 Che Dio Ci Aiuti ha interessato 3.763.000 spettatori pari al 21,4% di share.

Uno dei peggiori risultati dell’anno. Il motivo? Non è chiaro, forse troppi comportamenti a limite hanno stancato come dimostrano le dure critiche mosse ad Alfonso D’Apice che nel momento in cui tutti applaudivano Stefania Orlando e rimasto seduto.





Grande Fratello, Stefania esce ma Alfonso non la saluta neppure

Durissimi i commenti: “Che pena, la solita mancanza di rispetto da parte di Alfonso: onestamente non capisco la ragione per la quale si continui ad invitare questa gente nonostante ormai siano piuttosto conosciuti”. E ancora: “Questo è un vero schifo. Spero che presto pure la sua fidanzatina torni a casa”. E potrebbe essere vero.

Secondo le anticipazioni uno tra Chiara e Javier. Il pubblico da casa, per la diretta di lunedì sera, dovrà decidere chi salvare tra: Helena, Javier, Shaila, Chiara e Mariavittoria. Il sondaggio web tra i fan del reality show vede in netto vantaggio Helena Prestes con il 43% delle preferenze.

lo stempiato maleducato che nemmeno si alza per stefania, fate schifo te e la tua ragazza #grandefratello pic.twitter.com/dGNEt105Yd — mirko (@toorkomi) March 14, 2025

Poi Shaila, con il 17,70%, Mariavittoria 14,50%, Javier 13% e Chiara Cainelli che ottiene l’11% dei consensi. A portare a picco Javier potrebbe essere proprio il rapporto con Helena.