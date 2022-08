Granchi blu a Ladispoli, l’allarme a Unomattina Estate. Il primo ritrovamento risale al 24 luglio scorso a Torre Flavia e da allora il numero è salito fino a 15 esemplari rinvenuti sulla spiaggia del litorale romano. Endemico delle coste americane dell’Oceano Atlantico, negli ultimi anni il granchio reale blu è arrivato in Italia grazie anche al riscaldamento globale.

Le nostre acque, infatti, sono più calde e favoriscono la prolificazione di questa specie altamente invasiva. I granchi blu sono onnivori e possono creare danni non indifferenti agli ecosistemi marini delle nostre acque. “Il granchio blu o granchio reale blu (Callinectus sapidus) è una specie aliena per il Mar Mediterraneo”, aveva ricordato l’ISPRA già la scorsa estate.





La specie “originaria delle coste atlantiche dell’America” aveva aggiunto l’istituto superiore di protezione e ricerca ambientale, “risulta massivamente presente tra le coste del Mediterraneo, in particolare in Adriatico, non lontano dalle lagune ed estuari”. Lungo più di venti centimetri, il granchio blu è una specie mai vista nel Lazio. “Si nutre di cozze, vongole, telline, ostriche, ma anche di crostacei e pesci più piccoli”, ha spiegato Corrado Battisti, gestore dell’oasi naturale per conto di Città metropolitana ma anche all’interno della stessa palude.

Al momento non sembrano esserci rimedi per fronteggiare una possibile invasione da parte di questi animali e si tratta di un fenomeno diffuso da anni soprattutto nel mare Adriatico e, in modo particolare, in Abruzzo e in Emilia–Romagna. Del problema si è parlato a Unomattina Estate. "Da qualche tempo a Ladispoli, sul litorale romano, si trovano grandi granchi blu… questo è un campanello d'allarme. Se ne vedono da circa una settimana. Si tratta di crostacei larghi più di 20 centimetri e dal punto di vista ecologico questa non è affatto una bella notizia", ha spiegato Massimiliano Ossini.

"I granchi blu vivono sulla costa atlantica dell'America, la loro presenza sulle coste italiane è sicuramente un campanello d'allarme perché arreca un danno a tutta la biodiversità marina. Questo ci fa capire che il riscaldamento marino è davvero un grosso problema e tutti dobbiamo fare qualcosa", ha concluso il conduttore di Unomattina Estate.

