Papa Francesco ospite in televisione nello speciale di A sua immagine, il programma condotto da Lorena Bianchetti. Non solo per la prima volta un papa è arrivato in uno studio Rai, ma lo ha fatto anche attraverso una formula inedita. Il titolo di questo appuntamento speciale era Il senso della vita e nel corso della puntata si sono alternate diverse storie, come quella di Fausto Desalu, o quella dei genitori di Angelica, abbracciati dal Papa dopo la scomparsa prematura della loro figlia.

A Sua immagine ha così portato il papa in televisione in una veste mai vista. Nel corso dell’intervista, il pontefice ha fatto riferimento al fenomeno delle apparizioni mariane e, indirettamente, alla vicenda della sedicente veggente di Trevignano Gisella Cardia.

Papa Francesco, la richiesta di Lorena Bianchetti prima di A sua immagine

Papa Francesco ha discusso delle apparizioni della Madonna con alcuni ospiti tra cui il cappellano del carcere Due Palazzi di Padova, don Marco Pozza e suor Agnese Rondi, suora del Cottolengo. “Quando la devozione mariana è incentrata troppo su se stessa non va bene”, ha detto Papa Francesco spiegando che la devozione dovrebbe essere incentrata “più sulla Madonna che su chi vede”.

Felicissima della storica ospitata la conduttrice Lorena Bianchetti, che dalle pagine di Tv sorrisi e canzoni ha detto: “Ha sentito che non volevamo strumentalizzarlo ma far arrivare la sua voce, attraverso il nostro programma, a più persone possibili. La profondità di racconto che c’è nella semplicità delle sue parole è spiazzante per tutti, credenti e non credenti”.

Non solo, Lorena Bianchetti, conduttrice di A sua immagine ha fatto una rivelazione su papa Francesco, Appena arrivati in studio, la Bianchetti ha fatto una richiesta al pontefice e lui ha acconsentito: “Gli ho chiesto di recitare con me, don Gianni Epifani, don Marco Pozza e suor Agnese Rondi la preghiera del Gloria. Una volta lui aveva detto che lo Spirito Santo ispira e io ne avevo davvero bisogno”.