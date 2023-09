Nei giorni scorsi Andrea Giambruno, compagno della premier Giorgia Meloni e giornalista Mediaset, è finito al centro delle polemiche per alcune dichiarazioni in tv sulla violenza sessuale a Palermo. Durante la puntata di Diario del Giorno (ospite Pietro Senaldi), Giambruno ha affermato: “Se tu vai a ballare, hai tutto il diritto di ubriacarti – non ci deve essere nessun tipo di fraintendimento dice Senaldi e nessun tipo di inciampo – però se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi, magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche e poi rischi effettivamente che il lupo lo trovi”.

Parole che hanno scatenato un vespaio. “Mi sono permesso di dire ai giovani, a ragazzi e ragazze senza distinzioni di genere, di non uscire apposta per ubriacarsi e drogarsi, mi sono raccomandato di fare attenzione perché, purtroppo, il malintenzionato lo trovi. Non ho detto che gli uomini sono legittimati a stuprare le donne ubriache. Invece, certi politici vanno dietro a un titolo falso, chiedono la mia sospensione, ma per cosa? Per aver detto ai ragazzi non vi drogate?”, spiega il giornalista di Retequattro.

L’attivista dei Verdi Benedetta Scuderi risponde ad Andrea Giambruno

Le ormai celebri parole di Andrea Giambruno in diretta tv lo scorso 28 agosto sono state riprese da Benedetta Scuderi, attivista dei Verdi e già candidata alla Camera per l’Alleanza Verdi Sinistra, co-portavoce della Federazione dei Giovani Verdi europei, ospite nella trasmissione di Rete 4 condotta da Andrea Giambruno Diario del giorno. Invitata in trasmissione per discutere dell’orsa Amarena, Scuderi ha tirato una frecciatina al conduttore e il suo intervento è diventato virale sui social.

Andrea Giambruno ha chiesto alla ospite un commento alla luce anche delle parole di Roberto Saviano, sullo sdoganamento della legittima difesa imputando la colpa anche all’attuale Governo (di cui è capo la compagna del conduttore Mediaset). A questo punto Benedetta Scuderi è intervenuta suscitando molto clamore e come era prevedibile il suo intervento è diventato virale sui social.

– Andrea Giambruno "è come dice Saviano davvero colpa del governo se l'orsa Amarena è morta?"

– Benedetta Scuderi (Europa Verde) "no, è colpa dell'orsa che è uscita di notte da sola e ha incontrato il lupo"

“Potremmo dire che è responsabilità dell’orsa perché se non fosse uscita di notte da sola non avrebbe incontrato il cacciatore, o il lupo, e quindi queste cose non sarebbero successe…”, ha detto Benedetta Scuderi mentre commentava il caso di Amarena. Il conduttore è stato ripreso mentre andava in onda l’intervento dell’attivista dei Verdi ed è apparso impietrito, imbarazzato e sicuramente colpito dall’intervento fatto da Benedetta Scuderi.