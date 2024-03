Incredibile polemica contro Massimo Ceccherini, dopo la sua ospitata da Francesca Fialdini per parlare anche degli Oscar che sarebbero stati assegnati poche ore più tardi. Alla fine a vincere è stato il film Oppenheimer di Christopher Nolan, che in totale si è portato a casa sette statuette. Quattro premi sono arrivati per Povere Creature e altri due per la pellicola La zona di interesse.

Ma certamente le parole di Massimo Ceccherini da Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera avevano subito scatenato il caos totale. Prima degli Oscar se n’è uscito con un’affermazione che aveva trovato la condanna di coloro che si erano sentiti offesi per le esclamazioni dell’attore. Parlando del film italiano candidato all’Oscar, Io Capitano, aveva detto: “Sono molto fiero di aver lavorato con Garrone, che ha fatto un film favoloso”.

Massimo Ceccherini ospite di Francesca Fialdini: bufera per le frasi sull’Oscar

Massimo Ceccherini è stato uno degli sceneggiatori del film Io Capitano e davanti a Francesca Fialdini, oltre a ringraziare il regista italiano, si è lasciato scappare una frase considerata molto brutta: “Sappiate che il film di Garrone è il più bello della cinquina, solo che non vincerà perché vinceranno gli ebrei. Quelli vincono sempre“. Il riferimento era a La zona di interesse, dedicato alla tragedia dell’Olocausto.

A condannare Ceccherini era stata la comunità ebraica italiana: “È gravissimo e inaccettabile che Massimo Ceccherini, candidato agli Oscar per la sceneggiatura di Io capitano, abbia rilanciato a Ruota libera su Rai 1 uno dei più tristi e abusati stereotipi antisemiti, sostenendo che il suo film merita di vincere ma non vincerà in quanto ‘vinceranno gli ebrei, perché quelli vincono sempre’. Se la conduttrice le avesse sentite e avesse deciso di non intervenire, sarebbe doppiamente grave”.

Massimo Ceccherini: «“Io Capitano” non vince, vincono gli ebrei» ed è bufera. Poi le scuse: «Mi sono spiegato male» https://t.co/OGpT0l8CR1 pic.twitter.com/PuCFBBU7YW — Corriere della Sera (@Corriere) March 11, 2024

Dopo la bufera sono arrivate le scuse ufficiali di Massimo Ceccherini, tramite l’AdnKronos: “La colpa è mia che sono un imbianchino. Mi sono spiegato male, io intendevo il film degli ebrei, l’argomento, non è la prima volta che un film con quel tema vince. Posso chiedere scusa se qualcuno ha capito male. Io intendevo parlare di film, stavo giocando, stavo parlando di scommesse per scherzare e di film con quell’argomento, ma ammetto che forse se non dicevo niente era meglio. Chi mi ha sgridato più di tutti è mia moglie”.