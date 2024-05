Incredibile nuovo episodio in diretta televisiva con Vira Carbone nuovamente protagonista di una gaffe. Lei era già finita al centro dell’attenzione per quanto accaduto alcuni mesi fa, ma ora è tornata a farsi notare nella giornata di sabato 11 maggio. Durante la sua trasmissione Buongiorno Benessere, era insieme ad un ospite quando è successo l’impensabile.

Lei si presta sempre a qualsiasi tipo di cosa in diretta, infatti Vira Carbone ha accettato di prendere parte ad una sorta di esperimento e la gaffe è stata inevitabile. Il suo programma è dedito proprio a temi inerenti la salute e stavolta ha deciso di portare in studio Marco Martinelli, che lavora come divulgatore scientifico ed è anche presentatore di Rai Gulp.

Vira Carbone, gaffe a Buongiorno Benessere: “Oddio cos’è?”

Vira Carbone ha compiuto questa gaffe a Buongiorno Benessere, che ha fatto divertire moltissimo il pubblico. Lei poi ha commentato: “Devo capire una cosa, scusate, ma i miei autori perché non me lo dicono? Fatemi un cartolino con la scritta ‘scoppia’, così mi allontano ancora di più”. Ed effettivamente c’è stata un”esplosione‘ che l’ha colta di sorpresa.

L’ospite Marco Martinelli ha spiegato come fare un profumo con limone ed alcol o con il palloncino. Ha utilizzato quest’ultimo, col divulgatore scientifico che ha deciso di gonfiarlo e di spruzzare del limonene. Vira è parsa ansiosa e ha esclamato: “Non lo so cosa succederà, ma lo tengo lontano“. A quel punto il palloncino è scoppiato e la conduttrice ha aggiunto: “Ecco perché”.

Il conduttore di Rai Gulp ha detto: “Sì, scoppia, è un bellissimo esperimento da fare a casa per andare a scoppiare tutti i palloncini delle feste di compleanno”. Vira Carbone aveva anche proferito in passato: “Pompe, pompini e pompette non servono”. E ora altri meme sono stati fatti sulla donna.