I post insieme sono diminuiti in maniera progressiva tanto che da mesi non si mostrano insieme e così, settimana dopo settimana, sono cresciute le chiacchiere di una profonda crisi tra l’ex vincitrice di Amici Giulia Stabile e Sangiovanni, il cantante (anche lui ex Amici) con il quale fa coppia da due anni. Poco incline al gossip Giulia preferisce concentrarsi sul lavoro: è notizia di poche settimane fa che presto inizierà una collaborazione con il ballerino albanese Kledi Kadiu, uno di simboli della generazione De Filippi.



Nel dettaglio Giulia lascerà le abituali vesti di ballerina per vestire quelle di insegnante. Giulia ha infatti annunciato che terrà presto una Masterclass a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, durante un evento dedicato all’etoile Carla Fracci. “Ci troveremo tutti in sala insieme, vi giuro che ci divertiremo. Spero di potervi lasciare qualcosa, sarà una di voi che prenderà in mano la situazione”.

Giulia Stabile e Sangiovanni, stop al gossip: nessuna crisi



Per accettare questo nuovo lavoro Giulia ha impiegato più tempo del previsto. “Circa un mese per dire sì a Kledi”, ha confessato, “perché non mi sentivo all’altezza”. Se il lavoro è in prima fila nella testa di Giulia Stabile, l’amore non è il secondo ma corre sullo stesso piano. E così, dopo le ennesime chiacchiere, la ballerina è voluta intervenire. Lo ha fatto sui social.



Ad un commento di un fan che si chiedeva se Giulia Stabile e Sangiovanni fossero in crisi o meno ha risposto al diretta interessata a sorpresa. “È ancora fidanzata con Sangio?”, ha chiesto un utente. E la risposta: “Sinceramente sono arrivata al limite con queste vostre continue invenzioni. Vi prego, fatevi una vita e smettetela di cercare di farci stare male”. Una replica netta e inaspettata dalla romana, che non è solita rispondere a commenti indesiderati.



Sangiovanni, invece, non ha mai voluto commentare le voci di presunte crisi con Giulia Stabile. Recentemente il cantante è stato ospite da Cattelan mostrando di essere al lavoro anche sul suo look. Se negli ultimi tempi puntava sempre su maxi felpe e look oversize, ora pare aver cambiato registro. Ha infatti stravolto il suo stile, puntando ancora una volta su un look glamour e genderless proprio come agli esordi.