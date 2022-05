“Ha una sorella famosa”. Giulia Salemi, spunta la bomba gossip sul ‘vero’ padre (super vip)

Giulia Salemi è la sorella di Kim Kardashian. È questa la teoria sull’influencer, ex grande Fratello Vip e fidanzata di Pierpaolo Pretelli spuntata in rete in queste ore e riportata da Novella 2000.

Su TikTok, i suoi fan sostengono che Giulia Salemi è la sorella di Kim Kardashian, personaggio televisivo, imprenditrice, attrice, modella statunitense e protagonista del reality show Al passo con i Kardashian. Negli ultimi anni la sua popolarità è cresciuta anche attraverso i social media, attirando centinaia di milioni di seguaci sia su Twitter che su Instagram ed è tra le prime dieci celebrità più seguite su Instagram.





A sostenere la tesi ‘Giulia Salemi è la sorella di Kim Kardashian’ ci sono diversi video, soprattutto sul social Tik Tok, che ricostruiscono cercando di fornire delle prove sulla strana teoria. Secondo i fan dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip e fidanzata di Pierpaolo Pretelli e l’influencer americana condividerebbero lo stesso padre, l’avvocato Robert Kardashian.

Il video pubblicato su TikTok, spiega che Fahriba Tehrani – madre di Giulia Salemi – avrebbe conosciuto il padre di Kim Kardashian in America nel 1993, e sarebbe rimasta incinta di Giulia Salemi, probabilmente da un incontro occasionale. Al momento, però, non c’è nessuna prova che la madre della Salemi abbia conosciuto Robert Kardashian (scomparso nel 2003), ex marito di Kris Jenner e padre di Kim Kardashian.

Dal matrimonio tra Kris Jenner e Robert Kardashian (avvocato e imprenditore statunitense, principalmente conosciuto in quanto avvocato e amico di O.J. Simpson) sono nate anche Kourtney, Khloé e Robert. Secondo la teso del video diffuso, Giulia Salemi sarebbe quindi anche sorella dei tre. Ovviamente la teoria non ha nessun fondamento, ma in queste ore ha iniziato a girare sul web incuriosendo i fan di Giulia Salemi, che spesso, vista la somiglianza, si è prestata a imitare Kim Kardashian.

