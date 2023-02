Giulia Salemi, non bastava il terremoto sulla sua storia con Pierpaolo Petrelli esplosa al GF Vip 7; l’opinionista ha dovuto fare marcia indietro dopo alcune dichiarazioni sul cast di Mare Fuori, la serie tv che sta spopolando sui canali Rai. Cosa è successo? In Radio aveva attaccato il cast: ““Mentre ero a Sanremo ho incontrato tutto il cast di Mare Fuori in aereo. Ma anche meno, cioè! Pensano di salvare vite umane. Se la tirano in un modo, capito! Con tutto il bene”.



E ancora: “Non sopporto la gente che se la tira. Puoi farlo con 30 anni di carriera, non con una serie alle spalle. Tranne le donne però, le donne sono carine. Le ragazze sono state carine”. Un messaggio che era stato immediatamente ricondiviso per arrivare, poi, ad uno dei protagonisti della serie: Giacomo Giorgio che non ha perso tempo a rispondere.

Giulia Salemi, scuse al cast di ‘Mare fuori’ dopo le frasi sugli attori



L’attore, via social, ha mandato una frecciata alla Salemi per poi fare retromarcia e cancellare il post quando però era troppo tardi. E Giulia di averlo visto tanto che è tornata sui suoi passi scusandosi. “Ieri ho detto “mamma mia cosa ho fatto”, perché non me ne sono resa conto oggettivamente. Ho fatto un’autoanalisi. lo quando li ho visti non ero la Giulia conduttrice, speaker radiofonica, influencer”.



E ancora: “Io sono una stra fan, amo davvero Mare Fuori, faccio le 3 di notte empatizzo con loro, piango con loro. In quel momento ero una 15enne. E visto che mi sono sentita ignorata, da fan, evidentemente mi è rimasto lì. Sono permalosa, questo è il problema, e ogni tanto penso che qui in radio siamo tra le mura domestiche”.



“Comunque sono dei ragazzi giovani, nel pieno della loro carriera. Ok che io ho rosicato in quel momento, però sono bravissimi e anzi mi dispiace per la situazione che si è creata. Ragazzi vi offro una pizza quando volete”. Una retromarcia con tutti i crismi. Il caso, per fortuna, è subito rientrato dopo le scuse ufficiali della protagonista del GF Vip 7.