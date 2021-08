“Ma quale matrimonio!”. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, dopo le voci arriva la spifferata che gela tutti

Per capire quanto profondo sia il legame tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli basta andare indietro di qualche giorno. Per il compleanno di Pierpaolo, Giulia si era lasciata andare una dedica sui social che lascia poco spazio all’interpretazione. “Qualche mese fa mi fu chiesto in quella casa (che noi conosciamo molto bene) quale fosse l’ideale di uomo che vedevo al mio fianco per poter essere felice. Mi è capitato di rivedere quel momento a distanza di mesi e ho praticamente descritto, senza saperlo, e senza conoscerti ancora, quello che sei esattamente Tu oggi con me”.



“Si, perché nel momento esatto in cui abbiamo capito di volerci vivere, contro tutto e tutti, hai stravolto quello che mi ero prefissata, rendendo ogni singolo momento speciale. I tuoi modi di fare sempre attenti, la tua dolcezza, la tua presenza costante nella mia vita, sia nei momenti felici che in quelli tristi, mi hanno dato la certezza di aver fatto la scelta giusta”.

Giulia Salemi, con Pierpaolo è amore vero



Poi Giulia Salemi continua: “Tu mi rendi felice Pier, ma felice come non lo sono mai stata e quasi non ci credo, stento a credere che in così poco tempo io stia vivendo una storia d’amore così intensa. Siamo complici in tutto, ridiamo sempre e non riusciamo a stare separati per più di 2 ore, siamo attaccati al cellulare come due adolescenti”.







Parole che avevano fatto saltare dalla sedia e fatto partire la voce di un matrimonio imminente. A lanciare la bomba di gossip l’esperto di cronaca rosa Investigatore Social che assicura: “Pierpaolo e Giulia presto sposi. I due starebbero organizzando il futuro matrimonio con tanto di famiglia, quindi un figlio”, aggiunge su Instagram l’Investigatore Social.



Sulla questione è intervenuta anche Fariba Tehrani, la madre di Giulia Salemi vista di recente all’Isola dei Famosi. Come riporta il blogger Amedeo Venza più di qualche fan Prelemi ha inondato l’estetista iraniana di domande inerenti il futuro di Giulia. Secca la risposta di Fariba: “Matrimonio? A me non risulta!”.