Tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, la verità viene fuori dalle parole di Soleil Sorge. Nonostante l’influencer sia al Grande Fratello Vip, dimostra di conoscere tante cose che succedono al di fuori della casa più spiata d’Italia. Durante una discussione a Cinecittà si parla di gossip e il discorso cade sulla coppia che si è formata durante la passata edizione. All’inizio su di loro c’erano tante perplessità anche perché Pierpaolo Pretelli aveva inizialmente avuto un flirt con Elisabetta Gregoraci.

Tuttavia l’ingresso di Giulia Salemi ha fatto capitolare l’ex velino di Striscia la notizia. E alla fine della quinta edizione del reality è iniziata la convivenza e con il passare dei mesi hanno spazzato via tutti i dubbi. Ora i due si dividono tra Roma e Milano, l’influencer ha anche conosciuto il figlio di Pierpaolo Pretelli, nato dalla relazione con Ariadna Romero.

Giulia Salemi prosegue con la sua attività da influencer, mentre Pierpaolo Pretelli continua a ottenere successo nel mondo della televisione. Ha avuto la possibilità di partecipare a Tale e Quale Show e ha mostrato a tutti le sue doti di cantante e di imitatore. Si è sempre calato nei panni dei personaggi che interpretava e non solo ha convinto la giuria del programma, ma ha anche meravigliato il pubblico che continua ad apprezzarlo come un personaggio dello spettacolo.





Tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si inizia a parlare di matrimonio. Da parte loor non è arrivata alcuna notizia ufficiale, ma all’interno della casa del GF Vip durante una discussione l’argomento è caduto sul gossip e sono stati fatti i loro nomi. L’argomento viene tirato fuori da Francesca Cipriani. “Ma Pierpaolo si sposa con Giulia?”, ha domandato l’ex Pupa. La prima a rispondere è stata Jessica Selassiè con un secco: “Mica le ha fatto la proposta, no no”. Alla ‘principessa’ ha fatto subito eco Soleil: “Che io sappia ancora no”. Poi Francesca Cipriani ha rimarcato che i ‘Prelemi’ “sono una bella coppia”, incassando l’avallo convinto di Jessica: “Molto”.

Insomma Soleil Sorge è convinta che i due non si sposano. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, mentre stava giocando a biliardo, ha raccontato che, secondo quanto sa, non ci sarebbe in corso alcun preparativo relativo ai fiori d’arancio per i ‘Prelemi’. Inoltre come fa sapere Giuseppe Porro, sia Giulia Salemi che Soleil Sorge sono supportate dalla medesima agenzia.