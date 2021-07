La morte di Raffaella Carrà ha colpito il cuore di tutti, affranti da un dolore tanto improvviso quanto devastante. Nessuno era a conoscenza della malattia dell’icona della televisione e della musica italiana, nemmeno colleghi e amici che avevano condiviso tante esperienze insieme a lei. Nella giornata del 9 luglio si sono svolti i funerali e tanti personaggi famosi le hanno reso omaggio. Uno dei più addolorati è stato Enzo Paolo Turchi, che ha ballato per la prima volta il ‘Tuca Tuca’ con Raffaella.

Nei giorni scorsi vi avevamo riferito di alcune polemiche innescate da alcuni ricordi social, come quelli della conduttrice Barbara D’Urso e dell’attore Maurizio Casagrande. Adesso è toccato a Giulia Salemi essere colta in fallo, infatti è stata attaccata duramente per un messaggio scritto sul suo profilo Twitter. Parole che per molti dovevano essere evitate e che si sono rivelate un boomerang per l’influencer italo-persiana. E chissà se adesso non correrà ai ripari cercando di chiedere scusa a tutti.

Dopo il decesso di Raffaella Carrà, l’hanno ricordata praticamente tutti: da Maria De Filippi a Cristiano Malgioglio passando per Barbara D’Urso e Simona Ventura. Nel giorno delle esequie Fiorello si è commosso e l’ha salutata con un: “Eccola qui, eccola, la regina“. Il gesto dello showman è rimbalzato sui social ed è stato condiviso e commentato da tantissimi utenti. Il legame tra Fiorello e Raffaella Carrà era fortissimo e per ricordare l’artista scomparsa è stata mandata in onda proprio la replica di “A raccontare comincia tu”.





Queste le parole di Giulia Salemi: “Il primo tweet con la spunta blu lo dedico alla Regina delle Regine. #CiaoRaffaella”. E subito sono piovute critiche per un gesto che non è assolutamente piaciuto. C’è infatti chi ha commentato: “Rispetto per i morti. Anche oggi hai perso l’occasione di stare zitta”, “Cosa c’entra la spunta blu con la memoria di Raffaella Carrà? Poteva benissimo dedicarle delle belle parole senza mettere in mezzo il verificato di Twitter”. Anche se non tutti l’hanno aggredita verbalmente.

Il primo tweet con la spunta blu lo dedico alla Regina delle Regine #CiaoRaffaella July 9, 2021

