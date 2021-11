È successo un po’ di tutto durante la quindicesima puntata del GF Vip. Tra gli screzi amorosi e qualche critica da studio, è stato anche il momento di Giucas Casella. Il motivo? Il mago accetta la sfida lanciatagli da Alfonso Signorini, così, abbandona momentaneamente la casa per arrivare in studio. Il tutto in diretta. L’illusionista vuole ipnotizzare tutto lo studio: il gioco consiste nel far rimanere con le mani legate grazie ad uno dei trucchi che lo hanno reso più famoso in assoluto, l’intero programma. Il gioco delle mani legate è stato uno dei trucchi più famosi di Giucas.

Signorini venerdì scorso ha sfidato l’illusionista a replicare il gioco con lui e con tutto il pubblico a casa. “Ascoltatemi attentamente – dice concentratissimo Giucas Casella una volta arrivato in studio – Fatelo tutti, stringete e legate le vostre mani sempre di più. Sentite che si saldano sempre di più. Io conterò da uno fino a tre e penserò io a slegarle. Si slegheranno solo quando loro dico io”. Partecipano al gioco anche Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Mentre Signorini lascia andare subito le mani scherzando con Giucas e chiamandolo “sòla”, le due opinioniste restano legate, e anzi la Volpe sembra addirittura essere preoccupata. Trucco riuscito quindi, ma qualcuno del pubblico che si trovava in studio durante la diretta ha fatto in tempo a fotografare un cartello degli autori e a pubblicarlo sui social.





Sul cartello si legge chiaramente: “Giucas fa il suo show, Adriana e Sonia restano legate”. Su twitter il pubblico si divide, c’è chi scrive: “È tutto falso”, e chi giura invece di esser rimasto davvero con le mani bloccate. Insomma, ancora una volta il grande Giucas Casella lascia (quasi) tutti con la bocca spalancata e le mani legate.

Si far per scherzare naturalmente. Il trucco di Giucas Casella è servito a stemperare un po’ i toni all’interno della casa e fuori. Poco prima infatti gli animi si erano scaldati per quei baci di troppo tra Alex Belli e Soleil Sorge: sono intervenuti tutti e in molti hanno ribadito il concetto che le cose non andavano per niente bene in quella casa.