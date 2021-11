Giucas Casella superstar della serata: nell’ultima puntata del GF Vip 6 il mago ha dato il meglio di sé. Lunedì 8 novembre 2021 ha ricevuto ben due sorprese. La prima, forse la più emozionante, quando Alfonso Signorini gli ha fatto incontrare l’adorata cagnolina Nina. Era talmente eccitato che il conduttore ha dovuto stoppare i convenevoli. Perché come succede spesso ha teso un tranello al concorrente, invitandolo ad uscire ma senza dirgli in modo chiaro che sarebbe stata una sorpresa.

Giucas Casella ha inizialmente capito che si trattasse del cane, ma quando è uscito e non ha visto altro che una ciotola, ha pensato si trattasse dell’ennesimo scherzo. Come non ricordare a questo proposito il cappotto termico della sua casa in Sicilia che l’ha fatto penare per giorni. Quindi il tanto atteso incontro e la gioia di Giucas Casella nel vedere la sua Nina è stata a dir poco incontenibile. L’illusionista si è addirittura gettato a terra per accarezzare la sua cagnolina.

Giucas Casella si spoglia al GF Vip 6

L’aver rivisto la sua Nina deve aver dato ancora più carica a Giucas Casella, che forse è il destinatario di più sorprese tra i vipponi. E infatti la serata per il paragnosta non è finita lì. La scorsa settimana ha accolto Iva Zanicchi nella Casa. La storica amica dell’illusionista era entrata per proporgli di far accoppiare il suo cagnolino alla sua Nina e lui aveva accettato subito, anche se non era mancata una battuta della cantante.





Iva Zanicchi si era fatta ripetere dal conduttore il nome del cane di Giucas Casella e poi: “Ah Nina? Ok, perché se si chiamava Mina non li avrei fatti accoppiare!”, ha scherzato riferendosi alla celebre cantante, in passato ‘rivali’. Lunedì sera, invece, è arrivata la sorpresa di Orietta Berti per il mago: un messaggio di saluti con tanto di ricordi e vecchie foto.

E siccome Orietta Berti ha ricordato il fisico e i lunghi boccoli biondi che aveva da giovane, in diretta e a sorpresa Giucas Casella si è lasciato andare a uno spogliarello senza freni. Dopo il bacio a stampo a Katia Ricciarelli si è sbottonato la camicia fino a toglierla completamente tra gli applausi dei coinquilini. E poi, rivolgendosi ad Adriana Volpe in studio: “Sono un figo ora si o no?”.