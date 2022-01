Colpo di scena al GF Vip, il protagonista, stavolta, è uno dei personaggi più amati della casa: Giucas Casella. Sorpresa per lui, quando entra la ‘sua’ Valeria, la compagna che ha da 40 anni. Valeria Perilli, per chi non lo sapesse, è una storica Signorina Buonasera della Rai, ma più recentemente è conosciuta per aver dato la voce a Miranda Hobbes di Sex & the City. Tuttavia, Alfonso Signorini, prima di fargliela incontrare, ha voluto “scherzare” sui suoi amori, tradimenti e su come si sono incontrati.”La prima volta che l’ho vista era a Montecatini con Baudo – spiega Giucas – perché era un’annunciatrice televisiva, era la signorina buonasera”.

E ancora Giucas Casella: “Mi colpì tantissimo, è riuscita a sopportarmi in tutti questi anni. Ho capito di essere innamorato dopo qualche anno. Non l’ho tradita, ma James è nato con il mio primo amore che era Carol, venuta in Italia per una sfilata. Mi chiese di vederci, le dissi di venire da me, perché non potevo uscire, negli anni Ottanta ero inseguito dai fotografi. È successo quello che è successo, abbiamo fatto l’amore. Grazie a questo incontro è nato un figlio che è la cosa più bella che mi sia mai capitata. Ma Valeria è unica. bisognerebbe farle un monumento”.

A questo punto Giucas Casella va in giardino dove trova la sua Valeria: “Volevo che ti sentissi libero di fari riaffiorare i tuo i ricordi. Io ti starò sempre accanto, ormai sono passati 41 anni e intendo tener fede a quello che io chiamo patto d’amore. Ho sempre rispettato il tuo spirito libero, la tua natura che non accetta catene e cappi al collo, perché tu sei un uccel di bosco, che ama tornare al proprio nido quando desidera, sapendo di trovarlo ben disposto ad accoglierlo, ma sei anche un passero solitario, schivo, introverso, malinconico e silenzioso.





E dice ancora Giucas Casella: “Io so quali sono stati i tuoi timori per entrare a far parte di questa avventura, so con quale paura hai accettato. Eppure, nonostante gli acciacchi sei ancora qui, a dare gioia e spensieratezza, a suscitare simpatia”. A questo punto il colpo di scena.

Giucas Casella si inginocchia e visibilmente commosso formula la sua proposta: “Valeria, mi vuoi sposare?”. La donna quindi, timidamente fa un cenno con la testa e tutti scoppiano a festeggiare. Ha detto sì. Auguri, allora.