Mancano solo 3 dirette alla finale del GF Vip 6. Durante l’ultima diretta Antonio Medugno ha dovuto abbandonare la casa e le previsioni di Giucas Casella erano corrette: “Lui (Antonio, ndr) uscirà sicuramente. Dimmi un motivo per cui non dovrebbe uscire”, ha detto Giucas a Davide prima della puntata del GF Vip 6.

Antonio è stato inizialmente salvato dal pubblico a casa, ma poi è stato battuto al televoto flash nella Casa del GF Vip. L’eliminato della serata, invece, era proprio Giucas Casella con queste percentuali del televoto: Miriana (29%), Antonio (24%), Sophie (20%), Davide (14%) e Giucas (13%).

Giucas Casella infrange il regolamento del GF Vip

Ma c’è stato un grande colpo di scena. Arrivati in studio per il verdetto del televoto, Giucas Casella è risultato il meno votato ma era in possesso del biglietto di ritorno (lo stesso che tempo fa aveva salvato dall’eliminazione Miriana Trevisan) e quindi è rientrato nella casa di Cinecittà.





Giucas Casella ha festeggiato con le opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, con Alfonso Signorini e tutto il pubblico presente, poi è buttato in terra e alla fine è rientrato al GF Vip 6 cantando “Io sono ancora qua, eh già”, il celebre brano di Vasco Rossi intonato anche da Alex Belli quando è tornato al GF Vip un paio di settimane fa. Giucas Casella ha preso parte alle nomination palesi insieme agli altri concorrenti rimasti e proprio qui alcuni telespettatori hanno sollevato una bufera: il mago avrebbe violato il regolamento tenendo due carte in mano e non una, quella dell’effettiva nomination.

Da notare che con la mano DESTRA butta la carta di Jess, come hanno fatto tutti gli altri da regolamento, ma andando via resta un'altra carta proprio dove c'era Giucas…AVEVA DUE CARTE.

FACCIAMO GIRARE #jeru #gfvip #jessvip #fairylu pic.twitter.com/eg4INw3L0W March 4, 2022

I concorrenti hanno infatti 30 secondi per decidere, gettare le altre carte e tenere in mano solo quella della nomination in modo da non poter fare giochi di vendetta in base alle nomination degli atri vip. Secondo molti telespettatori Giucas Casella avrebbe scelto dopo i 30 secondi e in questo modo avrebbe infranto il regolamento.