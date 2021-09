Giucas Casella è presto diventato il bersaglio preferito nella Casa del GF Vip 6. Arrivato al reality di Canale 5 nel corso della seconda puntata, l’illusionista conosceva già diversi inquilini tra cui Francesca Cipriani. E proprio con la bombasti showgirl ha subito formato una coppia irresistibile per il pubblico da casa. Perché è proprio la Pupa con cui Giucas Casella ha già condiviso l’esperienza all’Isola dei Famosi, a stuzzicarlo di continuo. Ma del resto succedeva anche in Honduras.

Per esempio l’altra sera, quando le donne del GF Vip 6 hanno tentato di fare uno shampoo al mago, sul quale Francesca Cipriani ha lanciato abbondante farina bianca. Risultato? I capelli sono diventati di colpo bianchi. Ma questo non è stato mica l’unico siparietto avvenuto nella Casa nelle ultime ore. Va anche sottolineato che la Pupa, ma questo era prevedibile, è un vulcano anche al reality di Canale 5.

Giucas Casella e lo smalto in testa

Nonostante il GF Vip 6 sia appena iniziato, Francesca Cipriani aveva già dato modo di mostrare la sua esuberanza in diversi episodi, scherzando e divertendosi a far finta di fare televendite per ogni cosa le capitasse sotto il naso, come ha fatto notare anche Alfonso Signorini nei video mandati in diretta. Ma evidentemente il suo modo di fare piace al pubblico, visto che ha subito vinto nel televoto con Tommaso Eletti che rischia di essere eliminato nella prossima puntata.





Tornando al rapporto con Giucas Casella, Francesca Cipriani ha peccato un po’ di leggerezza nelle ultime ore. Un suo gesto, compiuto ingenuamente, è infatti diventato un problema che ha impegnato tutti gli abitanti della Casa. La Pupa, infatti, per coprire la calvizie di Giucas Casella, ha pensato bene di utilizzare lo smalto scuro, ma evidentemente non aveva pensato che rimuoverlo potesse essere difficile.

La Cipriani ha messo lo smalto per unghie scuro in testa a Giucas per coprire le chiazze. Soffoco! #gfvip pic.twitter.com/rJgYZF0puG September 21, 2021

Era convinta che lo smalto potesse risolvere i problemi di chiazze che rendono disomogenea la chioma di Giucas Casella, ignaro che quel ‘trattamento’ potesse essere dannoso. “Guarda che lo smalto in testa fa male”, gli ha detto la principessa. E lui: “Ah ecco perché mi sento un po’ stordito”. Ma quanto emerge dai commenti su Twitter, sarebbe stato proprio il mago a chiedere alla sua coinquilina di coprire i “buchi” con dello smalto.