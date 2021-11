Altra turbolenta puntata del GF Vip. Si è discusso di tanto, forse troppo. In primis di Alex Belli e Delia Duran, lo sfogo di Soleil Sorge e anche del rapporto tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan. Ma c’è stato un momento anche di grande risate con Giucas Casella. Il motivo? Ha avuto modo di incontrare la sua cagnolina Nina. L’illusionista poi si è recato in passerella in attesa di tenere tra le sue braccia il suo animale a quattro zampe e si è commosso. Ma andiamo con ordine: prima di tutto Giucas Casella si è recato su invito di Alfonso Signorini nella Mistery room.

Poco dopo il padrone di casa l’ha elogiato dicendogli: “Sei il portatore sano di buon umore, trasmetti la gioia di vivere”, l’illusionista ha affermato: “C’è l’ho con te un pochettino, perchè ti ho chiesto una foto di Giacomo e non è arrivata”. Subito dopo Alfonso ha mostrato a Giucas una fotografia della sua cagnolina Nina, e gli ha chiesto: “Dormite insieme? Ti sta guardando in televisione è sempre lì”. A questo punto, Giucas Casella, prima di uscire dalla porta rossa per riabbracciare la sua cagnolina ha detto: “È lei che decide”.

E ancora Giucas Casella: “Nina sei veramente la mia compagna della vita. Non ti abbandonerò mai. Ti amo”. Tuttavia la cagnolino non c’era: l’illusionista ha manifestato la sua delusione quando non ha visto subito la sua cagnolina: “Non è giusto. Dai Alfonso non mi fare questo“. Ed è qui che Alfonso Signorini commenta: “Questo è fuori!”.





Poi il momento è arrivato e Giucas Casella ha stretto tra le sue braccia la sua cagnolina Nina: “È qua papà, scusa. Che bella che sei me la posso portare dentro? E’ la mia vita”. Poi Alfonso Signorini detto: “Questo è amore grande. Quanto amore ci danno gli animali. Le emozioni per te non sono finite Giucas guarda chi sta per arrivare!”.

Giucas Casella è stato elogiato dal suo assistente Giuseppe: “Sei un grande. Ti sei ringiovanito”. Ma non è finita perché Alfonso comunica a Casella: “Nina si è già accoppiata con Ciro, poi Giuseppe te lo dirà”. Al suo rientro Francesca Cipriani non appena Giucas è rientrato in casa non ha nascosto la sua preoccupazione: “Non è che ti prende un infarto?”. Risate.