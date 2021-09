“Quando te lo dirò io” è questa la frase simbolo di Giucas Casella, l’illusionista più famoso della televisione italiana. La sua prima apparizione nel piccolo schermo risale al 1979, quando Pippo Baudo conduce la sua prima edizione “Domenica In”. Per Giucas Casella è un grande successo e inizia così una serie di ospitate in altre trasmissioni televisive, da “Fantastico” condotto da Enrico Montesano nel 1988 a “Sanremo”.



Il trucco più famoso è quello della forza del pensiero, con le dita delle mani incrociate sulla fronte dando il via a una serie di ipnosi dei presenti in studio e – secondo alcuni – anche dei telespettatori che guardano la trasmissione da casa. Indimenticabile il caso del bambino siciliano che rimase bloccato a casa dopo aver provato l’esperimento dell’illusionista durante una puntata di Fantastico. Giucas Casella è diventato famoso anche per le celebri frasi come “Guardami, guardami, guardami!” o “Solo quando lo dirò io…” o i rocamboleschi esperimenti o ipnosi dei personaggi famosi che hanno reso uniche le sue ospitate in televisione.



Giucas Casella: età, altezza, peso, moglie e figli

Altro suo classico numero è stato quello della camminata sui carboni ardenti durante il quale si procurò delle ustioni, attirandosi le prese in giro di di Striscia la notizia. Indimenticabili anche i siparietti a Domenica In insieme a Mara Venier e Luca Giurato. Nel 2004 partecipa a Il ristorante condotto da Antonella Clerici e nel 2018 sbarca all’isola dei famosi, programma condotto da Simona Ventura, che ha abbandonato nella puntata del 29 settembre in seguito a un malore. Tre anni dopo è un concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip.







Giucas Casella è padre di James, nato nel 1987, arrivato per caso e, come ha svelato anche dall’illusionista, non era desiderato dal padre. Grazie a Pippo Baudo, Giucas Casella ha cambiato idea e ha chiesto, ottenendolo, l’affido esclusivo del ragazzo, crescendolo insieme alla compagna Valeria Perilli, ex annunciatrice tv e attrice e doppiatrice.

James, nel 2020 diventato papà di Giacomo, è nato da una relazione giovanile tra Giucas Casella e Carol Torr e per tanti anni ha tenuto segreta la sua paternità: “Non ho amato Carol e non volevo un figlio da lei. Quando mi ha comunicato di essere incinta non mi sono più fatto vivo. A un mese dal parto, però, mi ha nuovamente contattato dicendomi che non poteva più mantenerlo”.

“Mi sono confidato con Pippo Baudo”, spiegò Giucas Casella in una intervista, “che mi ha consigliato di pensarci bene, diceva che un giorno avrei sofferto se lo avessi abbandonato così. Le ho chiesto allora di tornare in Italia e ne ho richiesto l’affido. Da quel momento mi sono sempre occupato di lui, facendogli contemporaneamente da mamma e da papà”. Giucas Casella, al secolo Giuseppe Casella, è nato a Termini Imerese (in provincia Palermo) il 15 novembre 1949. È alto un metro e settanta centimetri, pesa circa settanta chili.