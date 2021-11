“Eccomi qua”. Tu sì que vales, colpo di scena di scena: dietro la maschera di ‘Giovannino’ c’è proprio lui

Tu sì que vales, indiscusso protagonista dell’edizione è Giovannino, ma dietro la maschera del ‘disturbatore’ di Sabrina Ferilli si nasconde un grande attore. Si è lasciato amare dal pubblico, ma sempre e solo da dietro la sua maschera rossa da cui il suo volto non ha mai fatto capolino. Eppure la scelta del suo personaggio non è stata dettata dal caso.

Giovannino è in verità Giovanni Iovino, 26 anni e originario di Napoli. Una carriera come cabarettista e attore. Infatti dopo aver lavorato nei villaggi turistici per circa 5 anni, Giovannino ha scalato la vetta del successo iniziando a farsi conoscere e apprezzare nel mondo del cinema.

Non solo tante pubblicità, ma anche ruoli di punta, come quello nella terza stagione di Gomorra, ma anche in Napoli velata di Ferzan Ozpetek e in Pinocchio, il film di Matteo Garrone nel 2019, dove ha interpretato la maschera di Pulcinella e il coniglio.





Un vero e proprio artista, dunque, completo e formato a 360 gradi per palcoscenici di punta e grande schermo. Infatti Giovannino e il fratello Andrea Iovino fanno parte della compagnia teatrale di Nola “Pipariello” di Antonio Esposito.

Ma se pensate che Giovannino sia lontano dal mondo dei social, vi sbagliate di grosso. Infatti il ‘disturbatore’ della Ferilli ha un seguito numerosissimo di fan sia su Instagram @giovanni_is_giovannino che sul suo profilo Tik Tok @jonnytokk, canali che non fanno che lasciare crescere la sua notorietà e alimentare apprezzamenti da parte di tutti, anche senza un mantello rosso e la maschera blu.