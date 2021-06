“Smascherato”. Giovanni Ciacci, la scoperta dopo l’annuncio del suo addio alla tv

Il suo annuncio ha lasciato tutti a bocca aperta. Giovanni Ciacci lascia la tv. Lo ha detto durante l’ultima di ‘Ogni Mattina’, in onda su Tv8. La sua confessione non era ovviamente prevista e ha lasciato davvero tutti senza parole: “Ultimo appuntamento con le pagelle, ma proprio ultimo, ultimo, ultimo. Oggi è l’ultima volta che andrò in video, da oggi lascio la televisione. Basta, mi sono rotto, ormai è arrivato il momento dopo 10 anni. Chiuso, stop, da stasera stacco Instagram, Facebook e Twitter e non mi vedrete mai più in televisione. Te lo giuro, è la verità”.

“Sono stati dieci anni meravigliosi, vent’anni di dietro le quinte, ma ormai mi sono rotto. Questo lavoro è un inferno, non lo voglio più fare. Ora voglio fare altro, coltivare pomodori, patate. Posso tornare per qualche evento per qualcosa di straordinario, ma deve essere davvero straordinario: dopo aver fatto nove Sanremo deve essere qualcosa di più grande di Sanremo”, ha affermato lo stylist.

“È arrivato il momento, secondo me, dopo 10 anni. Ho dato tutto quello che dovevo dare, da stasera stacco Instagram, Facebook, Twitter e non mi vedrete mai più in televisione” – ha proseguito lo stylist. La Volpe, in un primo momento, ha creduto ad uno scherzo. Ma Giovanni Ciacci non ha esitato nel dare prova del suo convincimento: “Lo giuro, è la verità. Sono giorni che lo dico, ma nessuno mi crede. Sono stati 10 anni meravigliosi. Ma questo lavoro è un inferno, io non lo voglio più fare. Voglio fare altro, coltivare pomodori o patate, qualcosa di diverso”.





Giovanni Ciacci ha deciso di ritirarsi dalle scene, stanco probabilmente dei ritmi frenetici imposti dal mondo dello spettacolo. Forse la sua decisione ha qualcosa a che fare con gli strascichi della malattia che ha avuto: dopo aver contratto il Covid, di recente ha scoperto che i suoi polmoni hanno particolarmente sofferto, tanto da non aver passato le visite mediche per andare all’Isola dei Famosi. Insomma, è giunto per lui il momento di fare vita più tranquilla, lasciando da parte la televisione. E magari avremo occasione di rivederlo per qualche evento speciale.

Tuttavia nelle ultime ore è emerso un particolare curioso su Giovanni Ciacci. Una notizia che smentirebbe le sue parole a Ogni Mattina. Secondo le indiscrezioni riportate da davidemaggio.it, Ciacci avrebbe fatto nei giorni scorsi un provino per partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. “Dunque, mentre ambiva ad un posto nella Casa di Cinecittà al tempo stesso meditava di abbandonare la tv, dal momento che del “ritiro dalle scene” – parole sue – “sono giorni che lo dico” – ha scritto Davide Maggio -. Sollecitato dalla Volpe – guarda caso prossima opinionista al GF Vip – a rivedere la sua scelta, Ciacci ha aggiunto che nell’immediato farà una vacanza in Sicilia (proprio con la conduttrice) “e poi starò sei mesi in Egitto”.