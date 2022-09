Giovanni Ciacci: età, altezza, peso, malattia e le altre curiosità. Anni fa il suo volto è entrato nelle case degli italiani grazie a ”Detto Fatto” di Caterina Balivo. Famoso costumista ed esperto di look, ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo grazie a Valeria Marini, per la quale curava i look de Il Bagaglino, poi per altre vip come Antonella Clerici, Francesca Neri e Caterina Balivo.

In passato Giovanni Ciacci ha lavorato per registi e fotografi del calibro di Bigas Luna, Helmut Newthon, Marco Glaviano e Giuseppe Patroni Griffi. Ha partecipato in qualità di costumista a ben otto edizioni del Festival di Sanremo e un’importante collaborazione è quella con il presidente della Maison Gattinoni, Stefano Dominella, per il quale ha seguito i look delle clienti e organizzato eventi.





Giovanni Ciacci età altezza peso, malattia, Hiv, fidanzato

Dal 2013 al 2018 è stato uno dei protagonisti del programma pomeridiano di Caterina Balivo, Detto Fatto, in onda su Rai 2. Giovanni Ciacci ha lasciato il programma perché, come raccontato un una intervista a FqMagazine: “Stava affondando e io sentivo che era così. Il programma non era più quello di una volta, è finito con l’andata via di Caterina Balivo“. Nel 2018 è stato uno dei concorrenti di “Ballando con le stelle”, dove era in coppia con Raimondo Todaro. È stato il primo concorrente a ballare con un ballerino professionista dello stesso sesso. Giovanni Ciacci è stato inoltre conduttore su TV8 di “Vite da Copertina”, al fianco di Elenoire Casalegno ed è stato spesso ospite dei salotti di Barbara D’Urso.

Nel 2022 Giovanni Ciacci è stato concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip e in questa occasione ha parlato della sua malattia: “Sì, sono sieropositivo. E farò il Grande Fratello Vip. Oggi si può vivere con l’Hiv, non ci si limita più a sopravvivere. Eppure ho capito sulla mia pelle che esiste ancora un grande stigma sociale. Accenderò un faro su questa malattia e sarà la prima volta che se ne parlerà in un programma seguitissimo di prima serata”, aveva raccontato a Chi prima dell’ingresso nella casa.

Giovanni Ciacci non ha mai nascosto di essere omosessuale. In passato ha a avuto è stato fidanzato con il principe etiope Christian Haile Selassie (fratello delle concorrenti del Grande Fratello Vip Jessica, Lulù e Clarissa) e per un anno è stato inoltre legato a Damiano Allotta, ex dello stilista Stefano Gabbana. Giovanni Ciacci è nato l’11 marzo 1971. La sua altezza è di 190 centimetri per un peso di 95 chili.

