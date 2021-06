“Basta, lascio la tv”. Giovanni Ciacci, l’annuncio bomba in diretta: “Ecco perché non mi vedrete mai più”

Un fulmine a ciel sereno ciò che ha rivelato Giovanni Ciacci qualche ora fa, durante la puntata di ‘Ogni Mattina’, in onda su Tv8. Ha infatti annunciato di voler lasciare per sempre la televisione e non solo, lasciando tutti i telespettatori di stucco. La sua confessione non era ovviamente prevista e ha lasciato davvero senza parole tutti coloro che erano davanti al piccolo schermo in quel momento. Lo abbiamo ammirato per tanti anni, ma adesso lo stylist ha detto basta e ha spiegato il perché.

Soltanto alcuni giorni fa il suo nome era balzato agli onori della cronaca, ma per il gossip. Infatti, è stato paparazzato a Napoli in compagnia dell’ex protagonista di ‘Uomini e Donne’, Mariano Catanzaro, con il quale è nata una sorta di amicizia speciale, ma che potrebbe sfociare anche in altro. Ora questo annuncio clamoroso, che apre a scenari imprevisti fino a poco tempo fa. Non sappiamo se qualcuno riuscirà a fargli cambiare idea, anche se il personaggio tv è apparso molto determinato.

Il costumista Giovanni Ciacci è sembrato irremovibile e davanti all’incredule Adriana Volpe ha comunicato di volersi ritirare dalla tv e di voler abbandonare anche i social network: “Ultimo appuntamento con le pagelle, ma proprio ultimo, ultimo, ultimo. Oggi è l’ultima volta che andrò in video, da oggi lascio la televisione. Basta, mi sono rotto, ormai è arrivato il momento dopo 10 anni. Chiuso, stop, da stasera stacco Instagram, Facebook e Twitter e non mi vedrete mai più in televisione. Te lo giuro, è la verità”.





Dunque, Giovanni Ciacci sparirà dalla circolazione stando a quanto annunciato. E ha poi voluto aggiungere: “Sono stati dieci anni meravigliosi, vent’anni di dietro le quinte, ma ormai mi sono rotto. Questo lavoro è un inferno, non lo voglio più fare. Ora voglio fare altro, coltivare pomodori, patate. Posso tornare per qualche evento per qualcosa di straordinario, ma deve essere davvero straordinario: dopo aver fatto nove Sanremo deve essere qualcosa di più grande di Sanremo”, ha concluso lo stylist.

Giovanni Ciacci ha annunciato che lascerà la TV #OgniMattina pic.twitter.com/Gsua6YlCut June 25, 2021

Queste le parole usate da Mariano Catanzaro per parlare di Giovanni Ciacci: “Non so rispondere sul futuro del nostro rapporto. Quello che però so è che non rinuncio ad abbracciare una persona in pubblico solo per paura di essere etichettato. Qualsiasi cosa mi faccia stare bene io la definisco amore. Si tratta di un qualcosa che fa stare bene due persone. Inoltre, gli farò da personal trainer e lo aiuterò a rimettersi in forma”.