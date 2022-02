Lacrimoni a profusione a La vita in diretta. Il collegamento con Alberto Matano c’è Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus. Durante la puntata di lunedì 7 febbraio, la prima dopo la trionfante chiusura del Festival di Sanremo 2022, Giovanna ha perso un po’ tutta quella forza che la contraddistingue e si è concessa un piccolo momento di sfogo, bellissimo. Le lacrime della Civitillo sono arrivato a seguito di un video lanciato dal conduttore del La vita in diretta che parlava proprio di Amadeus, del spessore e della sua bravura e di tutti i meriti che sta giustamente ricevendo in maniera trasversale da chiunque.

A questo punto, non appena lo studio del programma ha ripreso il collegamento in diretta, Giovanna si è lasciata andare alle lacrime. “Ho visto che ti è scappata una lacrimuccia”, ha sottolineato Matano, vedendo Giovanna Civitillo commossa. Il conduttore ha poi domandato alla moglie di ‘Ama’ perché fosse così emozionata. E la donna, singhiozzando ha risposto: “È che sono orgogliosa… Se lo merita, è proprio bravo!”. Anna Pettinelli, ospite in studio, ha evidenziato quanto la commozione di Giovanna sia stata una “cosa bella”.

Poi il padrone di casa ha ricordato che, come in “tutte le carriere”, anche in quella di Ama, ci sono stati “momenti di luce e ombra”. Il conduttore ha aggiunto che Giovanna Civitillo, sapendo della fatica e dei periodi no vissuti dal marito, conosce meglio di chiunque altro cosa si celi dietro la soddisfazione e il successo di dell’uomo.





A commento, Anna Pettinelli, ha esaltato l’amore che scorre nella coppia, sottolineando come sia sano il fatto che nella relazione non ci sia alcuna concorrenza tra Giovanna Civitillo e il marito. Insomma, come se ci servisse una conferma, Amadeus e Giovanna risultano sempre più una coppia splendida. Poi c’è da dire anche un’altra cosa, prettamente tecnica.

La commozione di Giovanna Civitillo sul successo di Amadeus a #Sanremo2022: “Sono orgogliosa, se lo merita, è proprio bravo” #LaVitaInDiretta pic.twitter.com/wWIpPy8gUY February 7, 2022

In molti credevano che la kermesse, senza Fiorello, sarebbe adattata male. E invece ancora una volta, Amadeus ha dimostrato di essere lui al timone e che è proprio lui a fare il bello e cattivo tempo del Festival. Le lacrime di Giovanna Civitillo sembrano confermarlo.