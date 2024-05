Lutto nel mondo della tv, morto in un incidente stradale il giovane protagonista del programma Rai dedicato ai ragazzi. Insieme a lui hanno perso la vita altri due coetanei e tre persone sono rimaste gravemente ferite. La notizia si è diffusa stamattina presto, poche ore dopo il tragico accaduto, e ha sconvolto tutti.

Tantissimi i messaggi di cordoglio. La pagina di questo famoso personaggio è stata invasa da numerosi commenti da parte di fan addolorati. E intanto arrivano anche le reazioni di coloro che avevano partecipato alla trasmissione, docenti e alunni, e ricordano il loro compagno come un ragazzo solare e sensibile: “Non è giusto”.

Tragico frontale tra due auto, tra le vittime c’è anche il giovane volto tv

A dare la notizia è stato un sito di informazione locale: “Sono le 4 del mattino quando due auto, una 500 X ed una 500 Abarth, si sono scontrate frontalmente, non lontano dallo svincolo della Nola-Villa Literno. A bordo dell’Abarth viaggiavano 4 ragazzi, tutti di età compresa tra i 25 ed i 20 anni. In seguito allo schianto le due auto terminavano la loro corsa una sul bordo della carreggiata e l’altra ribaltata al centro della carreggiata”.

Una delle tre vittime dell’incidente è Dimitri Iannone. Dimitri aveva 24 anni ed è stato uno dei concorrenti della prima edizione de Il Collegio, il reality ambientato nel passato in cui un gruppo di adolescenti viene radunato in un collegio appunto, con l’obiettivo di superare l’esame di terza media e ottenere il diploma.



“Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Aversa, i carabinieri e le ambulanze. I vigili del fuoco hanno proceduto a liberare tre giovani passeggeri incastrati nell’Abarth. Sono stati tirati fuori dall’abitacolo e affidati alle cure dei sanitari che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. I tre ragazzi sono morti sul colpo. Si tratta di una 20enne, residente ad Aversa, e di due ragazzi, entrambi di Villa Literno. Il quarto occupante dell’Abarth, residente a Giugliano, è rimasto invece gravemente ferito. Feriti anche i due occupanti della 500 X, una coppia di 54enni”.

Dimitri, come detto, è stato uno dei protagonisti della prima edizione del Collegio su Rai 2. E ancora oggi a distanza di tempo contava tantissimo seguito sui social. La sua pagina Instagram in queste ore è stata letteralmente invasa da centinaia di messaggi da parte dei fan disperati e sconvolti per la notizia. Tantissimi i messaggi di cordoglio. In tanti vogliono ricordarlo. All’interno della trasmissione aveva legato con tutti i compagni. I primi adesso a piangerlo in questo tragico evento.