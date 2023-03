Attimi di vero panico durante la diretta del Tg, una giornalista collassa in diretta e cade dalla sedia. Momenti di forte apprensione per le due anchor woman presenti a pochi metri da lei che hanno visto tutto. Ma andiamo con ordine, durante una diretta del Tg della Cbs, una tv americana, una presentatrice che si occupa di previsione meteo ha avuto un malore in diretta. Il tutto è successo il 18 marzo ma soltanto in queste ore sta diventando virale in tutto il mondo, il video in cui la donna si sente male e collassa a terra.

Ci troviamo durante la solita trasmissione delle 7 del mattino. Ad un tratto la meteorologa Alissa Carlson Schwartz perde i sensi e scivola dalla sedia cadendo rovinosamente a terra. Chiaramente le colleghe che le stavano passando la linea restano di sasso e chiamano subito la pubblicità. Ma cosa è successo e soprattutto come sta la donna?

Giornalista collassa in diretta: il video choc

Per fortuna la giornalista si è ripresa poco dopo ed è stata lei stessa a tranquillizzare i telespettatori sul suo stato di salute. In un post sul suo profilo Facebook, la donna ha scritto: “Grazie per i vostri messaggi e telefonate, sto bene!”. Alissa Carlson Schwartz, questo il nome della presentatrice tv, ha risollevato il morale di tante persone che avevano assistito al suo malore in diretta. Tra l’altro, la donna non è nuova a questo tipo di attacchi.

Come spiega Tmz, uno dei siti di gossip più importanti del Paese, la donna si è resa suo malgrado protagonista di episodi simili. Nel 2014, ad esempio, aveva avuto un malore in diretta ma non solo. Nel 2018, proprio la donna, aveva raccontato di aver scoperto di avere piccoli problemi cardiaci. Chiaramente, molti utenti no-vax hanno attribuito quel malessere a una dose di vaccino (come fanno ogni volta, anche per chiunque muoia dal 2020 ad oggi).

La meteorologa della CBS LA, Alissa Carlson Schwartz, stava per consegnare ai residenti della città il suo rapporto delle 7 del mattino quando ha perso i sensi sulla scrivania mentre le sue colleghe Nichelle Medina e Rachel Kim continuavano a parlare. https://t.co/Aece7aBLxm pic.twitter.com/jmSCGxCu0L — girolamo maggio (@GirolamoMaggio) March 19, 2023

Non c’è nessuna correlazione quindi, tra lo svenimento della donna, che già da tempo soffriva di problemi cardiaci, e il vaccino anti-Covid. Una situazione simile, con i no-vax all’attacco, è capitata anche dopo il ricovero d’urgenza di Jerry Calà. Anche in quell’occasione in molti ci hanno visto una correlazione, come se prima del Covid le persone non morissero o non si sentissero male.

