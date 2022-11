“Problemi di salute”. Giorgio Panariello costretto a cancellare gli spettacoli: le sue condizioni

Erano in programma tre appuntamenti a teatro per Giorgio Panariello, il popolare attore e comico toscano che da anni fa parte della giuria di Tale e Quale Show. Doveva esibirsi al Teatro Verdi di Firenze nelle serate del 22, 23 e 24 novembre nello spettacolo ‘La Favola Mia’, uno spettacolo in cui tra attualità, grandi classici e un pizzico di irriverenza, Giorgio Panariello ripercorre venti anni di carriera che lo hanno visto protagonista tra tv, cinema e teatro.

L’attore è tornato a teatro con un obiettivo ben preciso: “Regalo due ore di stacco – ha dichiarato qualche tempo fa in un’intervista al Corriere della Sera – è il compito del comico”. “A teatro nasco e ora ritorno – ha spiegato – voglio morire in scena come Molière. La tv regala la popolarità, ma lì non sono io: è Panariello che fa la tv”. E i programmi futuri? “Anche in questo caso – ha rivelato – lo spettacolo diventerà uno show su Rai 1, ma farò anche incursioni a Mediaset. E per la prima volta divento autore di una serie televisiva”.

Giorgio Panariello ha la labirintite, rinviato lo spettacolo a teatro

Questi tre appuntamenti previsti a Firenze al Teatro Verdi per il 22 novembre, il 23 e il 24 novembre sono stati rinviati. Il motivo è una forte labirintite che ha colpito Giorgio Panariello e che lo costringe a non potersi esibire nel suo spettacolo ‘La favola mia’ in cui ripercorre la sua carriera. Lo spettacolo previsto per il 22 novembre sarà recuperato il 19 dicembre sempre al Teatro Verdi, mentre a breve saranno comunicate le date degli altri recuperi.

“I tre appuntamenti fiorentini dello spettacolo di Giorgio Panariello, attualmente previsti al Teatro Verdi per stasera al Teatro Verdi, sono stati rinviati a causa di una forte labirintite che ha colpito l’artista”, è quanto si legge in una nota. I recuperi delle altre due date – conclude la nota – verranno comunicati a brevissimo. I biglietti già acquistati restano validi per le nuove date corrispondenti”.

La labirintite è un’infiammazione dell’orecchio interno, che si manifesta con una riduzione dell’udito, vertigini e acufeni, anche con disturbi dell’equilibrio e problemi alla postura. Giorgio Panariello ha dovuto rinviare anche lo stesso spettacolo che avrebbe dovuto tenere a Napoli al Teatro Augusteo: “L’appuntamento napoletano con ‘La Favola Mia’, lo spettacolo che Giorgio Panariello sta portando nei teatri di tutta Italia, che era previsto per questa sera, lunedì 21 novembre, al Teatro Augusteo di Napoli, viene rimandato per motivi di salute dell’artista”.