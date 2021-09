Lunedì Uomini e Donne è tornato in onda. E a distanza parla uno dei suoi grandi protagonisti: Giorgio Manetti. L’ex di Gemma, dalle colonne del settimanale Nuovo Tv, non le ha mandate a dire. I primi attacchi sono proprio per Gemma tornata in studio dopo l’intervento di chirurgia plastica al seno. “Non capisco il senso della sua scelta, alla sua età l’attrazione fisica c’è, ma è limitata. Lancia un messaggio sbagliato” alle donne che la seguono ogni giorno guardando Uomini e Donne.



Giorgio Manetti è sicuro di una cosa: “Non è ancora riuscita a trovare l’uomo giusto dopo dodici anni, ma non so se ce la farà in quest’edizione”. Gemma Galgani, da parte sua per ora non commenta presa com’è dal rispondere a Tina Cipollari. “Ma tu dimmi se una donna di 71 anni qual è la cosa che ti spinge a farti una quarta, quinta misura. É meglio vedere le sue frittelle su un corpo della sua età”. Ma Gemma Galgani non è sembra per niente intimorita da queste critiche.



Anzi, ha detto di essere soddisfatta della riuscita dell’intervento che magari le permetterà di trovare l’amore della sua vita. “Non sono mai stata così bella”, ha detto la dama dopo essersi tolta il mantello e aver visto il décolleté. Chissà se riuscirà, dopo 10 anni, a trovare l’amore della sua vita o se, come ha profetizzato Giorgio Manetti, sarà l’ennesimo buco nell’acqua.







Giorgio Manetti che, sempre dalle colonne di Nuovo Tv, manda apprezzamenti a una dama dopo la fine della sua storia con Caterina è finita ad aprile lasciando i fan a bocca aperta. La dama in questione è Isabella Ricci: “Vorrei invitarla fuori a cena. Non mi annoierei mai. Ha tutta la mia ammirazione”. La Ricci è nata nell’ottobre del 1959 a Roma, e ha 62 anni. È alta 1,83 m ed è imprenditrice di successo nel settore del pet care.

Tina Cipollari ha svelato che Isabella Ricci, prima di diventare imprenditrice e di laurearsi, è stata una modella di successo che ha sfilato anche a Parigi: “Un mio amico stilista mi ha detto che sei stata una grande modella e che le foto venivano pubblicate sui grandi giornali”, ha indagato la Cipollari durante la puntata di Uomini e Donne Over. Isabella ha confermato: “Sì, ero molto giovane.Sotto i 18 anni”. Chi lo sa che Giorgio Manetti non faccia a breve la prossima mossa?