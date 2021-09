Grande novità per uno dei protagonisti di Uomini e Donne più seguiti degli ultimi anni. Stiamo parlando di Giorgio Manetti. Lo ricordate, l’ex cavaliere ha scritto il suo nome e quello di Gemma Galgani nella storia del dating show. Anche se poi la loro relazione non è proseguita come in tanti sognavano. La frequentazione con la dama torinese, infatti, ha preso una cattiva piega: per il cavaliere la decisione di abbandonare lo studio era inevitabile, ma non quella di trovare il vero amore.

Dopo la fine della storia con Gemma per Giorgio è iniziata una nuova vita. Sia dal punto visita sentimentale che da quello professionale. Il Gabbiano, così era soprannominato ai tempi di UeD, ha intrapreso una nuova carriera come attore e produttore. Già in passato erano uscite alcuni retroscena sulla sua nuova attività. E adesso finalmente lo stesso Giorgio Manetti ha annunciato a tutti il raggiungimento di un importante traguardo.

L’ex cavaliere di Uomini e Donne Giorgio Manetti ha pubblicato un post in cui annuncia l’uscita ufficiale del suo cortometraggio, “A killer for a friend”. L’ex fiamma di Gemma è sia sceneggiatore che attore del corto e recita in lingua inglese. Davvero tanta energia e determinazione da parte dell’imprenditore già alle prese con altri progetti imprenditoriali come “Giorgio4u”, la nuova linea di prodotti artigianali recuperati da materiali in vera pelle destinati allo scarto.





“Amici – ha scritto Giorgio Manetti su Instagram – da questo momento potete visionare il mio cortometraggio “A Killer for a Friend” su Youtube. Una cosa divertente tra due amici, prodotta ed interpretata con l’amico Marco Becagli e diretta dal regista fiorentino Domenico Costanzo. Un grazie particolare va a tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di questo corto. Buona visione! ❤ 📽”.

Che Giorgio Manetti comparirà in questa nuova veste. Beh, a giudicare dalle prime immagini sembra che l’ex cavaliere si trovi perfettamente a suo agio nei panni dell’attore. Il cortometraggio ha già girato il mondo e ha fatto incetta di premi e riconoscimenti cinematografici, insomma un successo planetario. Lo stesso Giorgio Manetti ha detto che vuole proseguire la carriera e ha un sogno nel cassetto. Quello di recitare al fianco dell’attrice Blake Lively, la Serena Celia van der Woodsen di Gossip Girl. Ma qui parliamo già di un nuovo film, un thriller poliziesco che vedremo nel prossimo futuro.