“Torno in tv”. Uomini e Donne, la voce su Giorgio Manetti è ufficiale: è lui a raccontare tutto

Pochi giorni fa ‘Novella 2000’ aveva beccato Giorgio Manetti in compagnia dell’ex fidanzata di Paolo Brosio, Marialaura De Vitis. Uno scatto che aveva fatto immediatamente il giro della rete e che aveva spinto il Gabbiano a intervenire. “È stata solo una foto”. Non c’è stata e non c’è nessuna relazione amorosa con Marialaura. Racconta che si trovavano a un evento mondano a Sanremo, dove hanno trascorso due giorni insieme, ma non da soli, specifica.



Giorgio Manetti lo ha detto durante un’intervista al settimanale di Uomini e Donne dal quale aveva spesso sparato a zero contro Gemma Galgani. Un attacco durissimo che risale a pochi mesi fa quello di, prima che il rapporto tra Gemma Galgani e Maurizio precipitasse. Lo aveva fatto dalle colonne del settimanale Nuovo. E non si era fermato non credendo che Gemma Galgani sia in cerca d’amore.



“Non sta a me dirlo – aveva fatto sapere Giorgio Manetti “Nuovo” – Le auguro di trovare ciò che sta cercando; anche se credo che quello che lei è interessa davvero è continuare a far parte del programma. E’ sempre il medesimo copione che si ripete da undici anni: mi sempre si stia dando troppa importanza a questa signora”.







Giorgio Manetti aveva aggiunto: “Da quanto leggo in rete, mi pare che questo modo di fare di Gemma abbia stancato tantissime persone. La televisione è un ottimo punto d’incontro, ma poi le storie vanno vissute nel mondo reale. Il gioco è bello quando dura poco, poi perdi credibilità”. “Non capisco perché debba essere sempre così offensivo nei miei confronti, non vede le cose lucidamente”, aveva risposto Gemma.



E ancora: “Mi chiedo perché continui ad attaccarmi, forse lo trova gratificante! Io invece lo vedo come un uomo superficiale e privo di contenuti. Al di là del suo aspetto così solare, rimane davvero una persona mediocre. Preferirei che su quello che è successo tra di noi in passato calasse il silenzio totale”. In silenzio Giorgio Manetti non ci sta al magazine di UeD ha infatti rivelato che potrebbe tornare in tv. Bisogna attendere per scoprire cosa ha intenzione di fare l’ex di Gemma Galgani.