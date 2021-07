Dopo Alessia Marcuzzi, un altro addio a Mediaset dopo anni di collaborazione. Anche in questo caso l’annuncio è arrivato via Instagram, con un post in cui la giornalista e conduttrice rende nota la sua decisione, spiega i motivi dell’addio e parla di una nuova esperienza lavorativa all’orizzonte. Mediaset saluta così anche Giorgia Rossi, che in otto anni si è occupata principalmente di programmi sportivi.

“Dopo 8 anni si chiude oggi la mia esperienza a Mediaset – esordisce nel post Giorgia Rossi – Parlo di esperienza perché questa è stata, in tutti i sensi. Sono entrata come collaboratrice, non avevo neppure trent’anni, non sapevo cosa ci sarebbe stato nel mio futuro ma sapevo cosa c’era stato nel passato. E da lì sono partita”.

Giorgia Rossi lascia Mediaset dopo 8 anni: l’addio e la nuova esperienza lavorativa



E ancora: “Non sempre, mi è capitato di raccontarlo in alcune interviste in questi anni, ho sfruttato bene le occasioni che mi sono capitate, ma anche le esperienze negative mi hanno portato a crescere. Con Mediaset, invece, la scintilla è scattata subito”, continua Giorgia Rossi che spende poi parole colme di gratitudine per l’azienda che è stata la sua casa negli ultimi anni.







Ricordiamo che Giorgia Rossi a Mediaset ha condotto programmi come Pressing, occupandosi anche di Pressing Euro 2020, Pressing Champions League e Pressing Serie A, ma ha anche partecipato a trasmissioni come Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco e Balalaika – Dalla Russia col pallone e di recente l’abbiamo vista a La partita del cuore. Ora l’attende una nuova esperienza, come annuncia sempre nel post.

“Tra poco per me inizierà un nuovo percorso professionale e di vita ma non posso farlo senza prima aver ringraziato Mediaset, l’editore e tutta la famiglia Berlusconi, i miei direttori Claudio Brachino e Alberto Brandi, Yves Confalonieri e tutte le persone, gli amici e il mio compagno Alessio con cui ho lavorato in questi anni. Ognuno mi ha lasciato qualcosa, da ognuno ho imparato. Sono stati anni preziosissimi di cui sarò sempre grata e onorata. Ciao Mediaset, è stato bellissimo”, la conclusione di Giorgia Rossi.