“Ci sposiamo”. Fiori d’arancio a Ballando con le stelle, il matrimonio lo annunciano così

Meravigliosa notizia per la famiglia di ‘Ballando con le stelle’ di Milly Carlucci. Uno dei protagonisti del programma di Rai 1 ha infatti annunciato a tutti che si unirà molto presto in matrimonio. La proposta è arrivata, così come è stata anche confermato il periodo nel quale si celebreranno le nozze. Anche la sua futura moglie ha condiviso sui social network le immagini emblematiche della richiesta della sua mano e la volontà di portarla dunque all’altare, visto il grande amore che li lega.

‘Ballando con le stelle’ ha comunque portato molta fortuna quest’anno. Infatti, oltre a questa splendida notizia, si è formata una coppia, quella tra Arisa e Vito Coppola. I due hanno scritto recentemente: “ingraziamo tutte le persone che ci hanno supportato dall’inizio alla fine. Persone che hanno creduto in noi incondizionatamente. Il nostro rapporto e la nostra complicità è inspiegabile. Lo sappiamo solo noi”. E poi hanno aggiunto: “La vita ci riserva cose più grandi di noi, ed è fantastico non sapere ciò che verrà”.

A quanto pare comunque la proposta di sposare la sua Marica è giunta dal ballerino di ‘Ballando con le stelle’ in occasione della scorsa estate. E proprio nell’estate 2022 invece si materializzerà il lieto evento, infatti i due si sposeranno in Puglia a luglio. I due erano stati protagonisti di una cena romantica e, approfittando di questo magico momento, l’uomo aveva deciso di tirare fuori l’anello e di chiedere alla sua partner di diventare sua moglie. Ovviamente il sì è arrivato immediatamente, senza tentennamenti.





A convolare a nozze sarà Giordano Filippo, che quest’anno ha ballato insieme a Valeria Fabrizi a ‘Ballando con le stelle’. La futura coniuge di Giordano Filippo si chiama Marica Bianco, la quale è anche lei ballerina nonché coreografa. E ha delle specializzazioni nella salsa, nella bachata, nel liscio e nel ballo latino-americano. Sono ormai tanti anni che i due condividono la loro vita, infatti l’unione sentimentale è avvenuta ormai nove anni fa, nel 2013. E hanno scelto la loro terra di origine come location del matrimonio.

Sul social network Instagram Giordano Filippo ha condiviso dunque una foto con la sua Marica e ha postato questa frase: “Meno sei mesi al fatidico giorno” e ha taggato la donna. Entusiasmo alle stelle da parte dei suoi follower: “Auguri ragazzi, che questo giorno possa essere indimenticabile”, “Bellissima coppia”, “Che la vita vi sorrida sempre”, “Ma davvero? Tantissimi auguri a voi”.