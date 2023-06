Giordana Angi è stata una delle protagoniste assolute di Amici di Maria De Filippi. Il collega e amico Alberto Urso ha strappato il titolo del talent show di Canale 5, l’artista si è ritagliata il ruolo di vincitrice morale. Dopo un successo dietro l’altro, però, è scomparsa dai radar, almeno in Italia. Nel 2020 ha pubblicato il singolo Siccome sei, Tuttapposto con Loredana Bertè, seguito da Farfalle colorate pubblicato il 16 luglio 2021.

Nel corso dell’anno scrive i brani 0 passi e Mentre ti spoglio del finalista di ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi Deddy, supervisionando e producendo parte del disco di debutto. Ha scritto anche brano Il nostro tempo, presente nell’album Tutto accade di Alessandra Amoroso. Non solo, è stata coach di canto all’interno di Amici.

Giordana Angi, grande successo in Francia con Pascal Obispo

Nel 2022 Giordana Angi ha fondato la 21co, etichetta discografica, assieme a Mamo Giovenco, Emanuela Sempio, Gabriele Costanzo (figlio di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi), il cantante Briga e la Fascino PGT, la società di proprietà di Maria De Filippi. Il 22 aprile 2022 ha pubblica il singolo Le cose che non dico che anticipa il terzo album in studio Questa fragile bellezza pubblicato il 28 ottobre 2022.

Ora Giordana Angi è tornata a far parlare di sé per un progetto insieme a uno dei cantanti più famosi della Francia. La cantante è infatti francese di nascita (sua madre è francese) e ha pubblicato un singolo con Pascal Obispo, un cantante molto famoso in Francia ed ex giudice di The Voice. La cantante ha parteciato alla Festa della Musica a Reims, cantando di fronte a oltre ventimila persone.

“Così grata! La musica è sempre stata il mio diario, il mio specchio, il mio modo di essere me stessa. Ho passato momenti difficili ed ora posso dire che non c’è niente di meglio di una luce consapevole. Buona Giornata a tutti”, ha scritto la cantante pubblicato un post su Instagram.