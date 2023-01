Continuano ad emergere novità su Gina Lollobrigida dopo la sua morte. A parlare in queste ore è stato Javier Rigau, che si è soffermato sul factotum della donna Andrea Piazzolla. Tutto è stato più chiaro nella puntata del 26 gennaio di Mattino Cinque di Federica Panicucci e Francesco Vecchi, quando ha deciso di intervenire colui che si è sempre professato essere il coniuge della diva italiana. Una vicenda che sembra non trovare una fine, infatti adesso si è aggiunto quest’altro tassello davvero inaspettato.

Soffermandosi su Gina Lollobrigida, Javier Rigau ha tirato in ballo Andrea Piazzolla ma ha fatto subito una precisazione sul testamento dell’attrice: “Non ne posso parlare, l’aspetto patrimoniale non mi ha mai riguardato. Io e Gina ci siamo sposati in separazione dei beni. Dicono che Gina Lollobrigida avesse un alto tenore di vita, con tutto il rispetto e l’amore per lei non ho mai conosciuto una donna più tirchia. Questo lo ha detto anche il figlio, era la realtà, dove sono finiti i soldi? Lo vedrà tutto il mondo con la sentenza”.

Gina Lollobrigida, Javier Rigau parla di Andrea Piazzolla

A proposito del suo intervento su Gina Lollobrigida nella trasmissione di Canale 5, Javier Rigau prima di attaccare Andrea Piazzolla ha esclamato: “Abbiamo organizzato un matrimonio per procura ed è stato complicato. Gina è venuta a Barcellona e ha fatto tutte le firme davanti ad un notaio. Per una procura specifica per fare un matrimonio con Javier Rigau. Lei ha fatto così per evitare che un certo settore della stampa scandalistica ci massacrasse un’altra volta. C’è poi stata una dispensa al matrimonio, non è stato annullato”.

Rigau ha poi accusato pesantemente Piazzolla: “Quando è entrato in quella casa era il domestico, anche se mi hanno detto che non si dice. Non era il manager, il rappresentante e il segretario; niente di simile perché è una persona che non ha mai studiato niente. Gina aveva i suoi gioielli, tre appartamenti e quello a Monaco. Il patrimonio era intatto, poi tutto è sparito e chi è il responsabile? Ha preso una persona con una debolezza mentale, l’ha isolata dalla sua famiglia. Ha depredato il suo patrimonio. Piazzolla ha lasciato Gina venerdì e non è più tornato fino ai funerali. Gina non era assolutamente sola e Piazzolla non l’ha salvata, viveva col figlio e il nipote a casa sua”.

Infine, Rigau ha puntato il dito contro Piazzolla ma anche contro il medico della Lollobrigida: “C’è un dottore che si occupa della cartella clinica di come è arrivata Gina. Era denutrita, disidratata, col rene che non funzionava e con lo stomaco pieno di sangue. Se questo signore, Francesco Ruggiero, dice che si occupava di lei doveva farla ricoverare prima. Questo era dal 2017 un testimone presentato da Piazzolla, ma che credibilità ha? Una vergogna avere un dottore così in una clinica”, ha chiosato l’uomo a Mattino Cinque.