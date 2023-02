Gina Lollobrigida, rivelazione choc a Pomeriggio 5. A parlare è l’ex marito Javier Rigau che lancia accuse contro Andrea Piazzolla. Tra i due i rapporti non sono mai stati morbidi, ultimo esempio le parole subito dopo la morte dell’attrice. “Ho scelto il silenzio, di non farmi vedere. Perché? Perché se fossi andato, avrei dovuto prendere Xavier Rigau a calci nel c…, perché Gina questo si aspetterebbe da me. Ma siccome non sono uno che fa queste cose, non sono andato in Campidoglio perché non accetto quello che stanno facendo, è una vergogna”.



“Non c’è il minimo rispetto nei confronti di Gina, né da parte del figlio, né del nipote, né di Rigau”, aveva detto Piazzolla. Parole che non devono essere piaciute a Rigau che ha sparato a zero, raccontando una storia che nessuno sapeva. Le accuse chiare e circostanziate.

Gina Lollobrigida, l’ex marito Rigau: “Malnutrita e coperta di piaghe”



Secondo Rigau Piazzolla avrebbe lavorato per allontanare Gina dal figlio dopo le fratture del femore. “Gina era malnutrita, con le piaghe e dormiva su una poltrona elettrica”, rivela Rigau che poi mostra in diretta un messaggio che avrebbe inviato nel mese di ottobre all’amministratore di sostegno. “Mi sono offerto di provvedere all’assistenza sanitaria di Gina per nutrirla e idratarla”.



“Gina era incapace di intendere e di volere, non decideva nulla – continua – decideva Piazzolla per lei”. Rigau spiega di aver lottato per mesi, insieme al figlio di Gina, affinché la sua ex moglie fosse curata adeguatamente fino a quando, però, non c’è stato nulla da fare. La forte capacità dissuasoria che Piazzolla esercitava sulla Lollobrigida è anche la base della tesi di Michele Gentiloni Silveri, legale di Milko e Dimitri Skofic.



”Piazzola ha isolato la signora Lollobrigida dalla cerchia degli affetti per poi poi fargli fare delle azioni pregiudizievoli, se questo dovesse risultare vero e Piazzolla dovesse essere condannato – aveva spiegato recentemente il legale – dovrebbero risarcire una rilevante somma”.