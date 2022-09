Gina Lollobrigida, com’è andata l’operazione. Ha tenuto in apprensione amici, familiari e fan l’amata attrice italiana protagonista di tanti film di successo. Recentemente ha deciso di dedicarsi alla politica presentandosi come capolista al collegio uninominale del Senato a Latina per Italia sovrana e popolare.

La 95enne si trovava a casa sabato 10 settembre quando è caduta a terra e si è reso necessario il ricovero in ospedale. Appena avvenuto l’incidente Gina Lollobrigida è stata trasportata in ospedale dove è stata sottoposta ad un’operazione. In sostanza si è trattato di un intervento di routine, tipico delle fratture del femore. I medici hanno dato l’ok nonostante l’età avanzata della famosa paziente e i suoi problemi cardiaci.





Gina Lollobrigida, intervento perfettamente riuscito

Il legale dell’attrice ciociara aveva rivelato a Repubblica: “Sta bene, l’ho sentita ieri sera e si stava guardando un film”. Tutto questo prima dell’operazione. Sempre lo stesso avvocato, nella giornata di oggi martedì 13 settembre, ha fatto sapere: “I medici assicurano che l’intervento è perfettamente riuscito”.

Un bel sospiro di sollievo per tutti quelli che sono affezionati alla protagonista di film che hanno fatto sognare tante generazioni. Da “Torna a settembre” a “Pane, amore e fantasia” da “La donna più bella del mondo” a “Buonasera, Mrs. Campbell”.

Dopo l’operazione Gina Lollobrigida è dovuta rimanere alcune ore in osservazione prima di poter tornare a casa. Dal 2021 l’attrice ha un amministratore di sostegno nominato dal Tribunale. Una decisione fortemente voluta dal figlio, Andrea Milko Skofic, per tutelare il suo patrimonio. Alla diva inviamo un augurio di pronta guarigione.

